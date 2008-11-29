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Spor

En iyi Türk Nihat!

İngiliz Four Four Two Dergisi’nin açıkladığı, “Dünya’nın en iyi 100 futbolcusu” listesine, Nihat Kahveci de girmeyi başardı.

29 Kasım 2008 02:00


İngiliz Four Four Two Dergisi’nin açıkladığı, “Dünya’nın en iyi 100 futbolcusu” listesine, La Liga’da Villarreal forması giyen Nihat Kahveci de girmeyi başardı. Milli futbolcu, listede tek Türk olarak 39. sırada yer aldı.

Premier Lig devi Manchester United, Ronaldo zirvede olmak üzere, listede sekiz futbolcuyla yer alarak dikkat çekti. Real Madrid kalecisi Casillas dördüncü sırada yer aldığı listede, Milan’ın Brezilyalı yıldızı Kaka ve Liverpool’un kaptanı Gerrard‘ı geride bıraktı. Zenit listeye bir futbolcu sokarak sürpriz yaparken, Anatoily Tymoshchuk 41. sırada kendisine yer buldu.

Yıldızları geride bıraktı

39. sıradan Dünya’nın En İyi 100 Futbolcusu listesinde yer alan Nihat Kahveci birçok yıldızı geçti. Milli futbolcu, Robinho, Alessandro Del Piero, Carlos Tevez, Joe Cole, Arjen Robben, Artur Boruc, Petr Cech, Francesco Totti, Luca Toni, Raul, Thierry Henry gibi isimlerin önünde yer almayı başararak dikkat çekti.

Dünyanın en iyileri

1- Cristiano Ronaldo
2- Lionel Messi
3- Fernando Torres
4- Iker Casillas
5- Kaka
6- David Villa
7- Zlatan Ibrahimovic
8- Sergio Agüero
9- Rio Ferdinand
10- Steven Gerrard
11- Xavi Hernandez
12- Cesc Fabregas
13- Frank Lampard
14- Ruud Van Nistelrooy
15- Emmanuel Adebayor
39- Nihat Kahveci

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