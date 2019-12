En iyi Türk Nihat!

İngiliz Four Four Two Dergisi’nin açıkladığı, “Dünya’nın en iyi 100 futbolcusu” listesine, La Liga’da Villarreal forması giyen Nihat Kahveci de girmeyi başardı. Milli futbolcu, listede tek Türk olarak 39. sırada yer aldı.



Premier Lig devi Manchester United, Ronaldo zirvede olmak üzere, listede sekiz futbolcuyla yer alarak dikkat çekti. Real Madrid kalecisi Casillas dördüncü sırada yer aldığı listede, Milan’ın Brezilyalı yıldızı Kaka ve Liverpool’un kaptanı Gerrard‘ı geride bıraktı. Zenit listeye bir futbolcu sokarak sürpriz yaparken, Anatoily Tymoshchuk 41. sırada kendisine yer buldu.



Yıldızları geride bıraktı



39. sıradan Dünya’nın En İyi 100 Futbolcusu listesinde yer alan Nihat Kahveci birçok yıldızı geçti. Milli futbolcu, Robinho, Alessandro Del Piero, Carlos Tevez, Joe Cole, Arjen Robben, Artur Boruc, Petr Cech, Francesco Totti, Luca Toni, Raul, Thierry Henry gibi isimlerin önünde yer almayı başararak dikkat çekti.



Dünyanın en iyileri



1- Cristiano Ronaldo

2- Lionel Messi

3- Fernando Torres

4- Iker Casillas

5- Kaka

6- David Villa

7- Zlatan Ibrahimovic

8- Sergio Agüero

9- Rio Ferdinand

10- Steven Gerrard

11- Xavi Hernandez

12- Cesc Fabregas

13- Frank Lampard

14- Ruud Van Nistelrooy

15- Emmanuel Adebayor

39- Nihat Kahveci