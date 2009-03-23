‘En iyi resort’ ödülü Bodrum Kempinski’ye

Avrupa’nın önde gelen Alman turizm ve magazin dergisi ‘Senses Wellness’, Ege ve Akdeniz’deki ‘en iyi resort otel’ unvanına, Bodrum’un Yalı Beldesi’ndeki Kempinski Barbaros Bay Hotel’i layık gördü.



Avrupa ve Almanya’nın önde gelen turizm ve magazin dergilerinden Senses Wellnes, Akdeniz ve Ege’deki 34 ülkeden 300 otel arasında düzenlediği, 2009 yılının en iyi hotel, resort ve beach resortları yarışmasını sonuçlandırdı.



200’ü aşkın jüri seçti



12 Mart'ta Berlin'de düzenlenen ödül töreniyle birinciler açıklandı. Oylamaya aralarında ünlü gazeteciler, turizmciler, SPA profesyonelleri ve dergi okurlarının da bulunduğu 200’ü aşkın jüri üyesi katıldı. En iyi beach resort oteli ödülüne Bodrum'un Yalı Beldesi'nde yer alan Kempinski Barbaros Bay Hotel'in layık görüldüğü duyuruldu. Ödül, Otel Genel Müdürü Axel Ludwig'e takdim edildi.



Geçen hafta, Mr. İsviçre Erkek Güzellik Yarışması'na hazırlanan 16 erkeğin kampa girdiği Kempinski Barbaros Bay Hotel’in yılın 12 ayı hizmet verdiğini, yaklaşık 75 ülkeden konuğu ağırladığını anlatan Ludwig şunları söyledi:



‘Bu büyük bir onur’



“Böylesine saygın ve önemli bir jüri tarafından en iyi beach resort oteli seçilmek büyük bir onur. Bu ödülü tüm Kempinski ve tarih ve kültür kenti adına almaktan gurur duydum. Kempinski Bodrum olarak öncelikli hedefimiz, konuklarımızı beklentilerinin ötesinde seçkin bir yolculuğa çıkarmak.



Herkesi bu ayrıcalıklar dünyasını yaşamaya davet ediyorum. Bu özel ödülü Kempinski Bodrum'un büyüleyici destinasyonuna ve güzel ülkemiz Türkiye adına aldım. Bu başarı çalışanlarım ve Bodrumlularındır. Hizmet ve turizm kalitesini düşürmeden çalışmaya devam edeceğiz.”



