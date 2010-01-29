En iyi öykücü Sait Faik

T24 - Notos edebiyat dergisi Türk edebiyatının en iyi öykücülerini seçti. Listenin birinci sırasında Sait Faik Abasıyanık bulunuyor.





Notos Türk edebiyatının en iyi 40 öykücüsü’nü seçti. Geniş katılımlı bir anketle belirlenen listede en çok oyu Sait Faik aldı.



205 yazarın görüş bildirdiği ve 40 ismin yer aldığı listede Sait Faik'in ardından Sabahattin Ali ve Tomris Uyar geliyor.



Mehmet Rifat, Oya Baydar, İlknur Özdemir, Hasan Ali Toptaş, Hasan Bülent Kahraman, Celâl Üster, Oruç Aruoba, Osman Şahin gibi önemli isimlerin yer aldığı jürinin seçtiği listede Sait Faik oyların yüzde 91’ini alarak zirvede yer aldı.



26 yazarın hayatta olmadığı 40 kişilik listenin ilk 10'unda yer alan isimler şöyle: Sait Faik Abasıyanık, Sabahattin Ali, Tomris Uyar, Bilge Karasu, Vüs’at O. Bener, Füruzan, Cemil Kavukçu, Leyla Erbil, Memduh Ş. Esendal, Orhan Kemal







