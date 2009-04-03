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Dünya

'En iyi iş' için 16 finalist

Avustralya'daki Hamilton adasında 108 bin dolara 6 ay çalışmak için başvuranlardan 16 finalist belli oldu

03 Nisan 2009 03:00

Avustralya'daki Hamilton adasında 108 bin dolara 6 ay çalışmak için başvuranlardan 16 finalist belli oldu.

İşte yarışmanın 16 finalisti - FOTOGALERİ

Adaylar arasında Hindistanlı radyocu, Kanadalı gazeteci, Alman aktris, Amerikalı bayan televizyoncu, Tayvanlı dağcı gibi çeşitli ülke ve mesleklerden insanlar bulunuyor.

Dünya çapında yaklaşık 35 bin kişinin başvuruda bulunduğunu belirten Queensland Turizm şirketi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, seçmelerde önce 10 kişi belirleneceği duyuruldu ancak başvurunun çokluğu nedeniyle 16 isim tespit edildi.

Şirket yetkilileri, şanslı çalışanın belirleneceği seçmelerin Mayıs başında Hamilton adasında yapılacağını, 6 Mayıs'ta kazananın belirleneceğini ve 1 Haziranda da işe başlanacağını bildirdi.

Bakıcının sorumlulukları arasında adanın çöpünü toplamak, yaprakları temizlemek ve havuzu temiz tutmak gibi işler bulunmuyor.

İşe alınacak eleman adanın etrafındaki 600 kadar mercan adanın hem su üstü hem de su altındaki kuytu köşelerini keşfedip, bulduklarını fotoğraf ve video çekimleri ile iki haftada bir internette sergileyecek.

İş ilanını veren Tourism Queensland tarafından "Dünyanın en iyi işi" diye tanımlanan işe alınan kişi aynı zamanda kira vermeden 80 m yüksekliğindeki bir yamaca inşa edilmiş olan ve eylül aylarında kambur balinaların göç ettikleri gök mavisi bir koya bakan 5 milyon dolarlık bir villada kalacak.

Eleman iki adet konuk odası ve muhteşem manzaralı kaplıca havuzu da bulunan villada gerek deniz aşırı gelen yakınlarını gerekse adanın marina barında koktail içerken tanıştığı turist konuklarını ağırlayabilecek.

“Ada bakıcısı” Hamilton Adası’nda yaşayacak. İşe alınacak elemanın yüzme bilmesi ve 1 Temmuz'dan itibaren de Avusturalya’nın tropik Whitsundays bölgesinde bulunan Hamilton Adası’nda yaşamayı kabul etmesi gerekiyor.

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