Uzmanlar: Altında artış sürecek

En iyi altın tahmincilerine göre, bu yılın en iyi performans gösteren varlıklarından olan altında, son günlerde görülen ivme kaybına rağmen, artış güçlü bir şekilde devam edecek.

BusinessHT'nin haberine göre, ilk çeyrekte en iyi altın tahmininde bulunan Capital Economics ekonomisti Simona Gambarini ve en iyi değerli metal tahmininde bulunan Cantor Fitzgerald ekonomisti Rob Chang, Fed'in faizleri artıması durumunda bile reel faizlerin düşük kalmaya devam edeceğini söylerek altın konusunda iyimser olduklarını belirtti.

Gambarini yıl sonuna kadar değerli metalin onsu 1.350 dolar seviyesine çıkabileceğini tahmin ederken, Chang da bugün 1,235 dolar seviyelerinde işlem gören altında yükselişin sürmesini bekliyor.

Finansal piyasalardaki oynaklık ve Fed'in faiz artırımında sanıldığından daha yavaş davranacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle beraber güvenli liman statüsüne tekrar kavuşan altın, yılın ilk üç ayında yaklaşık 30 yılın en iyi çeyreklik performansını kaydetti.