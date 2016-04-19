T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Uzmanlar: Altında artış sürecek

En iyi altın tahmincilerine göre değerli metalde görülen ralli devam edecek

19 Nisan 2016 14:54

En iyi altın tahmincilerine göre, bu yılın en iyi performans gösteren varlıklarından olan altında, son günlerde görülen ivme kaybına rağmen, artış güçlü bir şekilde devam edecek.

BusinessHT'nin haberine göre, ilk çeyrekte en iyi altın tahmininde bulunan Capital Economics ekonomisti Simona Gambarini ve en iyi değerli metal tahmininde bulunan Cantor Fitzgerald ekonomisti Rob Chang, Fed'in faizleri artıması durumunda bile reel faizlerin düşük kalmaya devam edeceğini söylerek altın konusunda iyimser olduklarını belirtti.

Gambarini yıl sonuna kadar değerli metalin onsu 1.350 dolar seviyesine çıkabileceğini tahmin ederken, Chang da bugün 1,235 dolar seviyelerinde işlem gören altında yükselişin sürmesini bekliyor.

Finansal piyasalardaki oynaklık ve Fed'in faiz artırımında sanıldığından daha yavaş davranacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle beraber güvenli liman statüsüne tekrar kavuşan altın, yılın ilk üç ayında yaklaşık 30 yılın en iyi çeyreklik performansını kaydetti.

ETİKETLER

altın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24