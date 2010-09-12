En iyi film 'Somewhere' seçildi

T24

Jüri Başkanlığını yapan ve Coppola'nın yakın arkadaşı olan ünlü yönetmen Quentin Tarantino, ödülü açıkladığı konuşmasında, ''Filmin sanatsal kalitesi bizleri büyüledi'' ifadesini kullandı.



Tarantino, ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nın kızı olan Sofia Coppola'nın filmiyle ilgili olarak ayrıca, ''Ne zaman tartışmaya başlasak, dönüp dolaşıp bu filme geliyorduk'' diye konuştu.



En iyi yönetmene verilen Gümüş Aslan ödülünü ise, ''La Balada triste de trompeta'' adlı filmiyle İspanyol yönetmen Alex de la Iglesia kazanırken, yönetmen aynı filmle en iyi senaryo ödülünü de kazandı.





78 yaşındaki Amerikalı yapımcı ve yönetmen Monte Hellman'ın sinema kariyeri dolayısıyla özel ödüle layık görüldüğü gecede, Amerikalı oyuncu Vincent Gallo en iyi erkek oyuncu, Fransız Ariane Abed de en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüdü.



''Essential killing'' filminin Polonyalı yönetmeni Jerzy Skolimovski'ye de jüri özel ödülü verildi.



