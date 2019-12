-EN İYİ FİLM "EVET, ICH WILL!" BRÜKSEL (A.A) - 10.04.2011 - Yunus Emre Enstitüsü ve COJEP adlı sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa başlattığı uluslararası Gümüş At sinema ve müzik ödülleri sahiplerini buldu. Avrupa'da Türk sinema ve müziğinin yaşatılmasına emek veren ve her geçen gün sayıları artan müzisyenler, oyuncular, sinema sanatçıları ve yönetmenlerin keşfedilip desteklenmesi amacıyla bu yıl ilki dağıtılan ödüller için Brüksel Sheraton Oteli'nde tören düzenlendi. Sunuculuğunu Ece Vahapoğlu'nun yaptığı gecede Sinan Akkuş'un yönettiği "Evet, Ich Will!" en iyi film ve "180 Derece" filmiyle Cihan İnan en iyi yönetmen ödülü aldı. En iyi erkek oyuncu ödülü Erkan Albay'a, en iyi kadın oyuncu ödülü Pınar Erincan'a ve sinema dalında en iyi genç yetenek ödülü Burak Yiğit'e verildi. Sinema dalında ayrıca Özen Film'in sahibi Mehmet Soyarslan özel ödüle ve oyuncular Vedat Erincin ve Özay Fecht onur ödülüne layık görüldü. En iyi pop müzik sanatçısı ödülünü Yusuf Güney alırken, Uğur Işılak en iyi halk müzik sanatçısı seçildi. Fantazi müzik dalında Alkan-Ersoy ve klasik müzik dalında ikiz sopranolar Didem-Sinem çiftleri ödül sahibi oldu. En iyi çıkış yapan genç yetenek ödülü ise Ozan'a verildi. Müzik dalında ayrıca Rafet El Roman Avrupa özel ödülünün ve Yüksek Özkasap onur ödülünün sahibi oldu.