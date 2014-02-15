'En iyi erkek oyuncu Oscar'ı Leonardo DiCaprio'nun'

Sinema dünyasının en önemli ödülü Oscar için geri sayım başladı. 2 Mart’ta sahiplerini bulacak ödül için tahmin yürütülürken, CNN’de yayınlanan bir program tartışma başlattı. Oscar heykelciklerinin yapım aşamasını gösteren programda sunucu, eline hazırlanan ödüllerden birini alarak farkında olmadan alt kısımda yazan ismi canlı yayında gösterdi.

Ödülün altında 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinin Leonardo DiCaprio’ya gittiği yazıyordu. Birçok izleyeci bu anın görüntüsünü kaydederek sosyal medyadan paylaştı. DiCaprio’nun kazanmasına sevinen de vardı, ödül töreninde yaşanacak heyecanı yok ettiği için CNN’e kızan da...

Ödüller önceden hazırlanıyor

Akademi çıkan tartışmaların ardından CNN’in kazananı ortaya çıkarmadığını, Oscar için oylamaların 14 Şubat’ta başlayacağını açıkladı.

Ayrıca, törenden önce tüm adayların adına heykel hazırlandığı da ifade edildi.

Leonardo DiCaprio, 'The Wolf of Wall Street' filmindeki rolüyle bu sene 4. Kez Oscar’a aday. Ünlü aktör, bu yılki törende sinema severlerin favori adayı olarak gösteriliyor.