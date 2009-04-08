En iyi dönemimi Liverpool'da geçirdim



Fenerbahçe'nin eski golcüsü Nicolas Anelka, kariyeri boyunca en iyi dönemini, sadece 4 gol attığı, Liverpool'da geçirdiğini söyledi.





Nicolas Anelka, geçen yılın başında transfer olduğu Chelsea'de parlak bir performans sergiliyor. İngiltere Premier Ligi'nde gol krallığı yarışında zirvede bulunan Fransız futbolcu için yeniden doğduğu yolunda yorumlar yapılıyor.



Anelka, 2002'de Paris Saint Germain'den kiralık olarak gittiği Liverpool'da ise sadece 20 maça çıkmış ve 4 gole imza atmıştı. Ancak kendisine bakılırsa Liverpool'da top koşturduğu dönemde oyunu şimdikinden de iyiydi.



Fransız milli futbolcu, "O takımda Michael Owen vardı. O doğuştan golcü bir oyuncu. Ne olursa olsun gol atacağını bilirdiniz. Owen benim en iyi düzeyde oynamamı sağladı" diye konuştu.



Anelka, futbol stiline en uygun yerin santrfor mevkisi olduğunu öne sürenlere de karşı çıktı.



Anelka, "Arsenal'de santrfor olarak pekçok gol attığım için böyle düşünüyorlar" dedi ve ekledi: "Bana göre futbol gol atmaktan ibaret değil. Ben sahada olmaktan mutluluk duyduğum için futbol oynuyorum. Gol fırsatı yakalarsam harika olur; ama asıl amacım iyi oynamak. Diğer golcülerden ayrıldığım nokta da bu."



Yıldız oyuncu, 2005 - 2006 sezonunda Fenerbahçe forması da giymiş ve 39 maçta 14 gol atmıştı.