En İyi Çeviri Ödülü Eradam'ın oldu

T24- Sanat Kurumu Tiyatro Ödülleri açıklandı. En iyi Çeviri Ödülü'ne Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği Yastık Adam oyunu ile T24 yazarı Yusuf Eradam layık görüldü.

Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, Atila Sav, Gülşen Karakadıoğlu, Dr. Türel Ezici, Doç. Dr. Filiz Elmas, Prof. Dr. Deniz Bozer, H. İlker Çetin, Şenol Tiryaki ve M. Nurkut İlhan’dan oluşan Seçici Kurul 30 Haziran'da yapılan toplantıda, 2010-2011 dönemi Sanat Kurumu Tiyatro Ödüllerini belirledi.













İşte ödüller ve kazananlar:





En İyi Yönetmen Ödülü’ne, Tiyatro Baykuş’un sahnelediği Vahşi Batı oyunuyla, Levent Suner;

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği Soğuk Bir Berlin Gecesi’ oyunuyla Fulya Koçak;

Övgüye Değer Kadın Oyuncu Ödülü’ne Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapımı Palto ile Burcu Tutkun Oruç;

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği Soğuk Bir Berlin Gecesi’ adlı oyundaki yorumuyla Olcay Kavuzlu ile Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu oyunu ile Levent Çelmen;

Övgüye Değer Erkek Oyuncu Ödülü’ne Ankara Sanat Tiyatrosu’nun sahnelediği Giderayak ile Yıldırım Şimşek;

En İyi Çeviri Ödülü’ne, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği Yastık Adam oyunu ile Yusuf Eradam;

En İyi Sahne ve Giysi Tasarımı Ödülleri’ne, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği Sönmüş Yıldızlar oyunundaki çalışmasıyla Sergey Skomorohov;

En İyi Işık Tasarımı Ödülü’ne, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği Sönmüş Yıldızlar oyunundaki çalışmasıyla Ahmet Karademir;

En İyi Müzik Ödülü’ne, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği Nazım Hikmet’in “Memleketimden İnsan Manzaraları” 11 Tablo gösterisindeki çalışmasıyla Cem İdiz, değer görülmüştür.

En İyi Yayın/Tasarım Ödülü Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı Şair Baba ve Damdakiler oyununun afiş tasarımı çalışmasıyla İbrahim Balaban’a verilmiştir.

Seçici Kurul Özel Ödülü’ne ise, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı Nazım Hikmet’in “Memleketimden İnsan Manzaraları” 11 Tablo gösterisi değer bulunmuştur.

En İyi Oyun Yazarı, Övgüye Değer Oyun Yazarı, En İyi Hareket Tasarımı ve En İyi Yapım dallarında ödüle değer yapım, sanatçı bulunamamıştır.

Ödüller, 2011 – 2012 Tiyatro Sezonu’nda düzenlenecek olan törenle verilecektir.