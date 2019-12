'En İyi Canlı Konser' ödülü U2'nun

T24 - Dünyanın en önemli rock gruplarından U2, ''360 Derece'' turnesiyle ''En İyi Canlı Konser'' ödülüne layık görüldü.





U2, ''360 derece'' turnesiyle müzik endüstrisinde prodüksiyon dalında verilen prestijli ödülü almaya hak kazandı.



Londra'da düzenlenen ödül töreninde, turnenin prodüksiyon direktörü Willie Williams, ''Yılın En İyi Işık Tasarımcısı'' ödülünü alırken The Edge'in turnedeki gitar teknisyeni Dallas Schoo ''Yılın Backline Teknisyeni'' seçildi.



Müzikseverlere muhteşem bir görsel şölen sunan ''360 derece'' turnesindeki sahne, konser alanının her tarafından kusursuz görülebiliyor. 45 metre yüksekliğindeki sahne, herkese görüş yakınlığı sağlayan etkileyici ses-ışık sistemleri ve 400 metrekarelik silindir dev ekranlarıyla U2 efsanesinin konserini, unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor.



Ocak ayında, Q Dergisi “Yüzyılın Sanatçıları” özel sayısı için konuşan Bono, 360° Turnesi’nin özel tasarımını “Sahnede yer alan dev pençe, konser esnasında neredeyse kayboluyor; sadece müzik hissedilerek çok farklı ve içten bir deneyim yaşatıyor.” şeklinde tanımlıyor.



Blackberry sponsorluğunda, Live Nation tarafından düzenlenen 360° Turnesi’nin İstanbul ayağı, Pozitif ve İKSV işbirliği, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın katkılarıyla, 6 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilecek. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda düzenlenecek konsere, Türkiye’de şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir katılım bekleniyor.





Biletler 50 TL'den başlıyor



2010 yılının en büyük etkinliği olacak 'U2 360° Tour' İstanbul konserinin biletleri, Biletix satış kanalları, Garanti Bankası ATM’leri ve Babylon Gişe’de satılıyor. Stadın her bölgesinden sahnenin rahatça izlenebileceği konserin bilet fiyatları 50 TL’den başlıyor.



“U2 360° Tour” İstanbul konserinin tribündeki yedi farklı kategorideki biletlerinin fiyatları 50 TL, 75 TL, 125 TL, 175 TL, 225 TL, 300 TL ve 375 TL olarak değişiyor. Konserin saha içi biletleriyse 100 TL.



Özel Loca paketleri ve sahnenin önündeki özel alanda yer alan Red Zone paketleri, biletler satışa çıkar çıkmaz tükenmişti.