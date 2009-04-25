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Spor

En iyi altıncı adam Jason Terry

NBA'de sezonun en iyi altıncı adamı belli oldu. Dallas Mavericks'in skorer oyuncusu Jason Terry, Denver'lı Jr. Smith ve New York'lu Nate Robinson'ın önünde ödüle ulaştı.

25 Nisan 2009 03:00


NBA'de sezonun en iyi altıncı adamı belli oldu. Dallas Mavericks'in skorer oyuncusu Jason Terry, Denver'lı Jr. Smith ve New York'lu Nate Robinson'ın önünde ödüle ulaştı.


- Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Jason Terry, NBA'de 2008-09 sezonunun en iyi altıncı adamı seçildi.

Bu sezon oynadığı 74 maçın sadece 11'inde ilk beş başlayan Terry, ortalama 34 dakika sahada kaldı ve 19.6 sayı ile 3.4 asist ortalamaları tutturdu.

Dirk Nowitzki ve Jason Kidd'den sonra Dallas'ın en çok sahada kalan oyuncusu Terry, kulüp tarihinde bu ödülü kazanan üçüncü oyuncu oldu. Daha önce 1987-88 sezonunda Roy Tarpley, 2003-04 sezonunda da Antawn Jamison, Dallas formasıyla yılın en iyi altıncı adamı seçilmişti.

Terry, ödülünü takımının San Antonio ile oynayacağı play-off ilk tur serisi dördüncü maçı öncesinde alacak. Dallas Mavericks, seride 2-1 önde.

Terry'nin ardından Denver Nuggets'lı Jr. Smith ikinci, New York Knicks'ten Nate Robinson da üçüncü sırada yer aldı.

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