En iyi 50 devam filmi seçildi

Sinema tarihinin ünlü serilerinin yer aldığı listedeki 50 yapımın isimleri ve yapım yılları şöyle:

1- Yaratıklar-Aliens (1986): Ünlü yönetmen Ridley Scott’ın 1979 yılında çektiği "Yaratık-Alien" adlı filmden tam 7 yıl sonra yapımı sürdürmek için yönetmen koltuğuna oturan James Cameron çok başarılı oldu. Sigourney Weaver’ın canlandırdığı Teğmen Ellen Ripley’nin yarım yüzyıl süren derin uykusundan uyandırılarak bir gezgin gemi tarafından kurtarılarak Dünya’ya dönüşünden sonra yaşananları işleyen film, aksiyon sahneleri ve başarılı akışıyla dikkatleri üzerinde toplayarak listenin zirvesine yerleşti.

2- Baba-The Godfather II (1974): Mario Puzo’nun aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan film, sinema izleyicisiyle 1972 yılında tanıştı.

"Baba’nın koltuğunda" efsane oyuncu Marlon Brando’nun oturduğu filmde kamera arkasına da Francis Ford Coppola geçti. Ünlü yönetmen, 2 yıl sonra filmin ikincisiyle yeniden seyirci karşısına çıktı. Bu kez Don Vito Corleone’yi canlandıran Marlon Brando yoktu, ancak ilk filmde de Michael Corleone rolüyle seyirciyle buluşan Al Pacino yine vardı. Pacino’nun büyük oyunculuğuyla Michael Corleone’nin aile babası ile soğuk kanlı korkunç bir canavar arasında gidip gelen mafya babasına getirdiği yorum hafızalara kazındı.

3- Terminator II: Mahşer Günü/Terminator II: Judgement Day (1991): Avusturyalı tanınmış oyuncu ve bugünün California Valisi Arnold Schwarzenegger, "Terminator" filmi için kamera karşısına geçtiğinde 37 yaşındaydı. James Cameron, 1984 yapımı filmin ardından 7 yıl sonra yeniden filmi izleyici karşısına çıkarmak için kolları sıvadı. Aksiyon filmlerinin tanınmış yönetmeni, bu filmde artık 44 yaşında olan Schwarzenegger ile bir kez daha iş birliği yaparak başarı kazandı. Özel efektlerin en iyi biçimde kullanıldığı ilk aksiyon yapımlarından olan film, artık efektlerin teknolojik açıdan en üst düzeyde olduğu bugünün sinema dünyasında alanındaki en iyi yapımlar arasındaki yerini hala koruyor.

4- Oyuncak Hikayesi-Toy Story 2 (1999): Sevimli oyuncakların öyküsü, 1995 yılında başladı. Türündeki animasyonların öncüsü olan yapımın devamı, 1999’da "Oyuncak Hikayesi 2" ile geldi. Oyuncakların gizli yaşamını konu alan filmin devamı çekildiği gibi yapım, "Arabalar", "Monsters Inc." gibi aynı türdeki filmlerin de önünü açtı.

5- Kara Şövalye-The Dark Knight (2008): "Batman" serisi tema alınarak sinemaya aktarılan film, ilkinden 37 ay sonra vizyona girdi. Aksiyon sahnelerindeki başarısıyla ilk filmin önüne geçen yapım, hafızalardaki asıl yerini, genç yaşta yaşamını yitiren bir sinema efsanesi kazandırarak aldı. Filmde "Joker" rolünü üstlenen Ledger, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında da Oscar ödülüne değer bulundu, ama genç efsane ödülü kazandığını ne yazık ki göremedi.

6- Yıldız Savaşları: İmparator-Star Wars (1980): The Empire Strikes Back: İlk olarak 1977 yılında çevrilen destansı sinema filmi "Yıldız Savaşları-Star Wars", 1980 yılında bu filmle devam etti. Irvin Kershner’ın yönetmenliğini üstlendiği film, 30 yıl sürecek bir serinin ikinci halkasıydı.

7- Medusa Darbesi-The Bourne Supremacy (2004): Yönetmenliğini Paul Greengrass’ın üstlendiği yapımın başrolünde ünlü aktör Matt Damon vardı. İlkinden 25 ay sonra sinema seyircisinin karşısına çıkan film, üç yapımlık serinin ikincisiydi. Seri, CIA tarafından kusursuz olarak yetiştirilmiş suikastçı Jason Bourne’un gerilim dolu maceralarını işliyor.

8- Gün Batmadan-Before Sunset (2004): "Gün Doğmadan-Before Sunrise" adlı filmde tanışan genç aşıklar Julie Delpy ile Ethan Hawke’u 9 yıl aradan sonra yeniden buluşturan yönetmen Richard Linklater, bu filmde aynı romantik aşka başka bir boyut getiriyor. İlk filmde, genç, tutkulu ve gözü kara olan sevgililer, bu defa daha yaşlı, daha bilge, ancak hala aşık olarak seyirci karşısına çıktı.

9- Superman II (1980): "Çelik adamın" öyküsü, sinema dünyasının hiç kuşkusuz en ünlü serilerindendi. 1978 yılında ilki çevrilen seri, ünlü aktör Christopher Reeves ile devam etti. 1980 yılında ikincisi çevrilen filmde yönetmenliği Richard Lester üstlendi.

10- Şeytanın Ölüsü-Evil Dead (1987): Listede ilk ona giren tek korku filmi olan yapım, korku ile mizahı bir potada eriten farklı bir filmdi.

11- X2

12- Uzay Yolu 2, Han’ın Gazabı

13- Batman Dönüyor

14- Indiana Jones ve Lanetli Tapınak

15- Harry Potter, Zümrüdüanka Yoldaşlığı

16- Kanunun Kuvveti 2

17- Elm Sokağı’nda Kabus, Freddy’nin Dönüşü

18- Son Ultimatom

19- Ölülerin Günü

20- Desperado

21- Yıldız Savaşları Bölüm VI - Jedi’ın Dönüşü

22- Örümcek Adam 2

23- Geleceğe Dönüş 2

24- Harry Potter, Azkaban Tutsağı

25- Indiana Jones, Son Macera

26- Paranın Rengi

27- Adams Ailesi 2

28- Manon Des Sources

29- Ölülerin Şafağı

30- Cehennem Silahı 2

31- Return of Oz

32- Çığlık 2

33- Gremlins 2

34- Jurassic Park, Kayıp Dünya

35- Geleceğe Dönüş 3

36- Görevimiz Tehlike 3

37- Halloween 3

38- Zor Ölüm 3

39- Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde

40- Dört Silahşörler

41- Elm Sokağı Kabusu 3

42- Blade 2

43- 28 Hafta Sonra

44- Hellboy 2

45- Çıplak Silah 2,5

46- Uzay Yolu, İlk Temas

47- Uçak 2 4

8- Kirli İşler 2

49- Bill ve Ted’in Maceraları

50- Shrek 2



