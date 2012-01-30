En ilginç galeri





T24- Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in üretim tesislerinin arasına kurduğu 'Autostadt' isimli dev otomobil kompleksi, dünyanın en ilgi çekici otomobil galerisi olarak görülüyor.







Zaman'ın haberine göre, Volkswagen markalı binek ve ticari araçların yanı sıra Bentley, Lamborghini, Audi, Seat ve Skoda gibi markaların ürünlerinin de sergilendiği kompleks, otomobil almak isteyenlerin uğrak mekânları arasında.





Geçen sene buradan satışı yapılan araç sayısı 175 bin 893. Otomobil parkının içerisinde müzeden tutun da alışveriş merkezi, sinema ve restoranlara kadar bir çok yapı mevcut. Kompleks yetkilileri, özellikle araba tutkunları için bu mekânın ideal olduğunu söylüyor.





Yeni yeni teknolojik araçların sergilendiği kompleks, başrollerini ünlü oyuncu Tom Cruise'un oynadığı 'Görevimiz Tehlike: Hayalet Protokol' adlı film için çekim mekânlarından birisi olmuştu.

