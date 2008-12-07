En hüzünlü bayramlaşma!

Edirnekapı Şehitliği, Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınlarının akınına uğradı. Şehitlerinin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua eden şehit yakınları, mezarları yıkayarak, çevresindeki otları temizledi. Şehit yakınları, diğer şehit aileleriyle bayramlaşarak lokum ve çikolata ikramında bulundu.Mardin'in Dargeçit bölgesinde 1992 yılında terör örgütü üyeleriyle çatışmada şehit düşen Ahmet Er'in annesi Fatma Er, oğlunun askere gitmeden önce şehit olacağını hissettiğini ve asla arkasından ağlanılmamasını istediğini söylediğini belirtti. Er, ''Allah terörün kökünü kurutsun. Bizim ciğerimiz yandı, başkalarının da yanmasın. Evlat acısından daha büyük acı yokmuş. Vatan sağolsun'' diye konuştu.Baba Musa Er de ''Ateş düştüğü yeri yakıyor. Vatan, millet sağolsun'' dedi.Şırnak'ta 1996 yılında şehit olan er Mehmet Yaylan'ın annesi Nuray Yaylan, bayramların kendileri için zehir olduğunu anlatarak, en güzel çağında oğlunu şehit verdiğini ifade etti. Yaylan, ''Bugün oğlumun kabrine geldim. Burası onun evi. Çiçek ekiyoruz kabrine. Onlar bize çiçek getiriyorlardı ama artık biz onlara çiçek getiriyoruz. İçim kan ağlıyor. Eşim, oğlumun acısına dayanamayarak kalp krizi sonucu vefat etti. Yıllarca emek verdik çocuklarımıza. Yazık değil mi bize'' diye konuştu.Şırnak'ta 1994 yılında şehit düşen er Hamit Cevher Karaer'in babası Mehmet Karaer, dedesi, babası ve tek oğlunun şehit olduğunu ifade ederek, ''Vatan için helali hoş olsun. Şehit haberleri geldikçe bizi çok üzüyor. Her şehit haberinde acılarımız tazeleniyor'' dedi.Anne Gülten Karaer ise haftada 2 gün oğlunun kabrine gelerek mezarını temizlediklerini, bayram veya özel günlerde acılarının bir kat daha arttığını söyledi.Bu arada, askerler, şehit yakınlarına karanfil dağıttı. Bazı askerler ise şehit mezarlarında temizlik yaptı. (A.A)