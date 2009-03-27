En hızlısı Nico Rosberg

Formula 1'de sezonun açılış yarışı Avustralya Grand Prix'sinde ilk serbest antrenmanın en hızlısı Williams pilotu Nico Rosberg oldu.



Albert Park pistinde koşulan sezonun ilk serbest antrenmanında ilk iki sırayı sürpriz şekilde Williams pilotları aldı.



Nico Rosberg bir dakika 26.687 saniyelik tur zamanıyla birinci antrenmanın en hızlısı oldu. Alman pilotun derecesi, geçtiğimiz yıl Lewis Hamilton'a pole position'ı kazandıran dereceden daha iyiydi.



Sıcak ve bulutsuz bir havada yapılan ilk antrenmanda Rosberg'i takım arkadaşı Kazuki Nakajima takip etti. Üçüncü sırayı alan 2007'nin şampiyonu Kimi Raikkonen, Rosberg ve Nakajima dışında 1:27'nin altına inen tek pilot oldu.



Brawn GP Rubens Barrichello ile dördüncü ve Jenson Button ile altıncı sıraya yerleşirken, bu iki ismin arasına Vodafone McLaren'den Heikki Kovalainen girdi.



Avustralya'dan puan çıkarmasının zor olduğu yönünde açıklamalar yapan dünya şampiyonu Lewis Hamilton 20 pilot arasında ancak 16. oldu. Hamilton, takım arkadaşı Kovalainen'den 1.6 saniye yavaştı.



Ferrari'den Mercedes motoruna geçen geçtiğimiz yılın puansız takımı Force India'da Adrian Sutil dokuzuncu olarak dikkat çekerken, Giancarlo Fisichella 14. sırayı aldı.



Günün sorun yaşayan takımı Red Bull'du. Sebastian Vettel sadece dört, Mark Webber ise yedi tur tamamlayabildi.



Birinci antrenman sonuçları



1. Nico Rosberg Williams 1:26.687

2. Kazuki Nakajima Williams 1:26.736

3. Kimi Raikkonen Ferrari 1:26.750

4. Rubens Barrichello Brawn GP 1:27.226

5. Heikki Kovalainen McLaren 1:27.453

6. Jenson Button Brawn GP 1:27.467

7. Felipe Massa Ferrari 1:27.642

8. Timo Glock Toyota 1:27.710

9. Adrian Sutil Force India 1:27.993

10. Fernando Alonso Renault 1:28.123

11. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:28.137

12. Jarno Trulli Toyota 1:28.142

13. Robert Kubica BMW Sauber 1:28.511

14. Giancarlo Fisichella Force India 1:28.603

15. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:28.785

16. Lewis Hamilton McLaren 1:29.042

17. Mark Webber Red Bull 1:29.081

18. Nelson Piquet Renault 1:29.461

19. Sebastien Bourdais Toro Rosso 1:29.499

20. Sebastian Vettel Red Bull 1:32.784

