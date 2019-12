T24 - Ünlü aşçı Jamie Oliver’ın son kitabı "30 dakikalık yemekler" kurgusal olmayan en hızlı satan, kitap oldu. İki ay önce satışa çıkan kitap şu ana kadar 735 bin kopya sattı.





Basit bir fikir, ama Jamie Oliver'in servetine servet kattı. Ünlü aşçının son aşçılık kılavuzu İngiltere’de gelmiş geçmiş en hızlı satan kurgusal olmayan kitap oldu.



Jamie’nin 30 Dakikalık Yemekler kitabı daha iki ay önce piyasaya sürüldü ama şimdiden 735.000, yani ortalama günde 10.500 adet sattı. Kitabın 26 sterlinlik yüksek fiyatına rağmen kitapçılar talebi karşılamakta zorluk çekti. Kitap çıktığından beri her hafta en çok satanlar listesinde en üst sırada yer aldı.



Kitap komedyen Peter Kay’in 2006’da çıkan hatıra kitabı The Sound of Laughter’ın on haftada 483.000 adetlik satış rekorunu dokuz haftada ondan daha fazla satarak yerle bir etti.







Satış rakamlarını açıklamayan Amazon kitap satış sitesinin bir sözcüsü, ‘Kitap kuruluşumuzdan beri en iyi satan eser oldu’ dedi.