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Spor

En hızlı pistte Burton güldü

Nascar'ın en hızlı pistlerinden biri olan Bristol Motor Speedway'de koşulan Food City 500 yarışını Jeff Burton kazandı. Geçen yılın galibi Kyle Busch'un uzun süre lider gö

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

858 metre uzunluğundaki Bristol Motor Speedway pisti, Nascar'ın Food City 500 yarışına ev sahipliği yaptı.

 

160 bin yarışseverin takip ettiği 506 turluk yarışın 190. turunda Dario Franchetti, Jamie McMurray, Ryan Newman, Paul Menard, Bobby Labonte ve Ken Schrader'ın karıştığı bir kaza meydana geldi.

 

Yaklaşık 90 tur sonra gerçekleşen bir diğer kazanın ardından yarışta start yenilen verildi. Geçtiğimiz yılın galibi Kyle Busch, bu 2. startla birlikte liderliği alsa da yaşadığı mekanik problem dolayısıyla zaman kaybetti ve yarışı 17. sırada tamamladı.

 

İlerleyen turlarda yarışın liderliğini 267 tur korumayı başaran Tony Stewart ise Kevin Harvick'in müdahalesi sonrasında spin attı ve finişe 14. sırada ulaştı.

 

Yarışın son bölümlerinde ön sıralarda yaşanan bu kazaları iyi değerlendiren Jeff Burton damalı bayrağı ilk sırada görürken, Richard Childress Racing'den takım arkadaşları Kevin Harvick ve Clint Bowyer podyumu tamamlayan isimler oldular. 

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