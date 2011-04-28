En güzel tesadüf fotoğrafları

T24- Böcek Yapım tarafından genç yetenekleri desteklemek amacıyla düzenlenen tesadüf konseptli yarışmada en iyi amatör kısa film ve en iyi amatör fotoğraf dallarında ilk üçe giren kişiler açıklandı.











Başrollerini Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin’in paylaştığı, yönetmenliğini ise Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı Aşk Tesadüfleri Sever filmi ile eş zamanlı başlayan kısa film ve fotoğraf yarışması sonuçlandı. Böcek Yapım tarafından genç yetenekleri desteklemek amacıyla düzenlenen tesadüf konseptli yarışmada en iyi amatör kısa film ve en iyi amatör fotoğraf dallarında ilk üçe giren kişiler açıklandı.



Yarışmada birinci olanlar belirlenen jüri (Kısa Film: Ömer Faruk Sorak, Fotoğraf: Mehmet Turgut) tarafından seçilirken ikinci ve üçüncüler ise facebook üzerinden en çok beğenilen eserler arasından seçildi. Kısa film dalında jüri tarafından birinci seçilerek Böcek Yapım’da staj yapma hakkı kazanan kişi “Tesadüfümsü” isimli kısa filmi ile Nursena Yılmaz oldu. Yarışmada “Yeninin Yenisi” filmiyle Serdar Akyol ikinci, “Tesadüfvari” filmiyle Burak Yılmaz ise üçüncü oldu. Fotoğraf dalında jüri tarafından birinci seçilerek Mehmet Turgut’un yanından staj yapma hakkı kazanan kişi Sinem Karaçelik oldu. Fotoğraf dalında Cansu Tüzan ikinci, Ege İşlek ise üçüncü oldu. Her iki alanda da ilk üçe giren tüm yarışmacılar filmin ve yarışmanın destekçisi Anadolu Jet’ten çift kişilik Avrupa gidiş dönüş uçak bileti kazandı.









