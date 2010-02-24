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Dünya

En güzel kaçakçı

İç çamaşırı modeli Angie Sanselmente Valencia'nın dünyanın en büyük uyuşturucu kartellerinden birini yönettiği ortaya çıktı.

24 Şubat 2010 02:00

T24 - İç çamaşırı modeli Angie Sanselmente Valencia'nın dünyanın en büyük uyuşturucu kartellerinden birini yönettiği ortaya çıktı.


30 yaşındaki eski iç çamaşırı modeli hakkında uluslararası tutuklama emri çıkartıldı.


Valencia'nın güzel kadınları işe alarak, Avrupa ve Kuzey Amerika'ya uyuşturucu kuryesi olarak çalıştırdığı sanılıyor.


Bu kadınlardan çoğunun iç çamaşırı modeli olduğu ve uluslararası güzellik yarışmalarında yarıştıkları belirtiliyor. Valencia, onları, "şüphelenilmeyen, güzel melekler" diye niteliyor.


Çeteyi Meksika ya da Arjantin'den yönettiği sanılan Valencia'nın uyuşturucu karteli geçen yıl, 21 yaşındaki bir çete üyesinin Buenos Aires havaalanında 55 kilogram kokainle yakalanmasının ardından deşifre olmuştu.


Dedektifler tescilli güzelin, geçen yıl bir uyuşturucu imparatorluğu kurmak üzere modelliği bırakıp memleketi Kolombiya'yı terk ederek Arjantin'e yerleştiğini düşünüyor.


The Sun'a göre Valencia'nın çete üyesi kuryeleri, Kolombiya'dan Cancun Meksika'ya her 24 saatte bir kokain dolu çantalar taşıyor. Uyuşturucu daha sonra Avrupa'ya kaçırılıyor.


Valencia 2000'de Kolombiya'nın 'Kahve Kraliçesi' olmuştu. Eski mankenin, 'Canavar' lakaplı Meksikalı bir uyuşturucu baronundan ayrıldığı söyleniyor.

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