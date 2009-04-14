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En güzel göğüs dekolteli kadın

İşte yeryüzünün göğüs dekoltesini en iyi zarif şekilde taşıyan kadını Adriana Lima.

14 Nisan 2009 03:00

Başta Victoria's Secret olmak üzere dünyanın pek çok önemli markası için objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın güzelliğinde kusur bulmak imkansız.

Adriana Lima fotoğrafları - FOTOGALERİ

Kısa bir süre önce bir reklam filmi çekimi için ülkemize de gelen Lima, dış görünüşüyle ilgili özelliklerine bir yenisini daha ekledi. Brezilyalı manken "dünyanın en kusursuz göğüs dekoltesine sahip kadını" seçildi. Lima'nın El Pais için verdiği pozlar da bu durumu bir kez daha kanıtladı. İşte yeryüzünün göğüs dekoltesini en iyi zarif şekilde taşıyan kadını Adriana Lima.

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