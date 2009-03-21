En güzel 'gay'imizi seçtik

Taksim’de Prive adlı gay kulüpte sıra dışı bir güzellik yarışması düzenlendi. 10 gay çırılçıplak sahneye çıkarak, büyük ödül olan Antalya tatili için yarıştı.



Prive adlı gece kulübünde geçtiğimiz hafta “En Güzel Gay” seçildi. Jüride daha önce iddia edildiği gibi Halil Ergün, değil, Bülent Kayabaş vardı. 19 yaşındaki bir barmen Türkiye’nin ‘En güzel Gay’i oldu.



Gece boyunca yaklaşık üç yüz gay öpüştü, dans etti, eğlendi. İçlerinde iş adamı da vardı, konfeksiyon işçisi de.



Habertürk gazetesinin muhabiri, yarışmayı ve çevresinde gelişen olayları en kesintisiz haliyle anlattı.



İşte o gece yaşananlar:



‘300 kişiyle göz çarpışması yaşamak zordu’



İstanbul’un gözde gay kulüplerinden Prive’dan içeri girdiğimde, kendimi sanki bu sahnede buldum. Tüm bakışlar üzerimdeydi. Bir kenarda dikilip etrafı gözetlerken yaklaşık 300 kişiyle göz çarpışması yaşamak zordu. Yanıma gelip kur yapanları mı, benimle dans etmek isteyenleri mi, yoksa telefon numaramı alma çabası içinde olanları mı anlatayım?



‘Zeki Müren’in resmi çarpıyor göze…’



Prive’ye gidişimin nedeni geleneksel güzellik yarışmasını gözlemlemekti. Önce mekanı anlatayım. Kulübün kapısından içeri girer girmez, Zeki Müren’in fotoğrafı çarpıyor göze. İçerisi tıklım tıklım gay dolu. Birkaç da kadın… İster istemez düşünüyor, “Bu kadar çok gay mi var” diye.



Bütün gayler şık giysiler içinde, buram buram parfüm kokularıyla ‘ben burdayım’ mesajını en iyi şekilde verme çabası içinde. Herkes herkese sarılıyor, öpüşüyor. Dudaktan uzun uzun öpüşenlerin birbirlerini daha iyi tanıttıklarına kanaat getiriyorsunuz. Birinin karşısına geçip dansına eşlik etmek ise, kadın-erkek ilişkilerindeki gibi ‘Seninle ilgileniyorum’ anlamını taşıyor.



Tek ünlü Kayabaş’tı



Yarışmaya gelince, bu bölüm bir travestinin dansıyla açıldı. Aynı travesti 10 adayı jüriye tanıttı. Bu tanıtımda sözcükler değil vücutlar kullanıldı. Adayların saçlarına ve giyimlerine bakıldı. İkinci turda adaylar sahneye çıplak çıktı ve vücutları incelendi. 19 yaşındaki bir barmen, yarışmanın galibi oldu ve Antalya’da çift kişilik 4 günlük tatil kazandı.



Bu arada 10 kişilik jüride iddia edilenlerin aksine Halil Ergün ve Bengü yoktu. Tek ünlü isim Bülent Kayabaş’tı. Mekana 3 kadınla gelen Kayabaş, adayları değerlendirdi.





