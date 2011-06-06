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Dünya

'En güzel gay' bir Türk

Türk kökenli bir genç Fransa'da Haziran ayının "Mister Gay"i seçildi.

06 Haziran 2011 03:00

T24 - Fransa'da "eşcinsellerin yayın organı" olarak bilinen TETU adlı dergi tarafından her ay okurların oylarıyla seçilen "Mister Gay" yarışmasını bu ay 26 yaşındaki Türk genci Ali kazandı. Okur oylarının yüzde 37'siyle seçilen Ali, Fransa'nın Strasbourg kenti doğumlu ve şu anda Tours kentinde yaşıyor.  



Hip-Hop sanatçısı ve dans öğretmeni olan Ali, TETU dergisinde yayımlanan röportajında, "Mister Gay" yarışmasına "zevk olsun diye" katıldığını, seçilmeyi beklemediğini ve kendisi için sürpriz olduğunu anlattı. Hip-Hop dans ve müziğini 15 yaşında İtalya'da keşfettiğini de sözlerine ekleyen Ali, son dört yıldır dans dersleri veriyor.  



Ailesinin 1970'li yılların sonlarında Fransa'ya geldiğini ve her yıl yaz aylarında tatil için Türkiye'ye gittiğini de sözlerine ekleyen Ali, "Türkiye güzel bir ülke, fırsatınız olursa tereddüt etmeyin, tatile gidin" ifadeleriyle dergi okurlarını Türkiye'de tatil yapmaya çağırdı. 

Japon kültürü hayranı olduğunu belirten Ali, kendisini "sempatik, güleç, sakin ve başkalarına her zaman hizmete hazır bir kişilik" olarak tanımlıyor. 

TETU dergisinin sadece Facebook'ta 41 binden fazla abonesi bulunuyor. 


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