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Yaşam

‘En güzel burun’ Kate Middleton’un

Futbolcu Wayne Rooney ve Cabridge Düşesi Kate Middleton’un burnu, estetik açıdan en güzel burun olarak gösterildi. En çirkin burun ise Barbra Streisand’ın burnu oldu.

17 Temmuz 2011 03:00

T24 - Futbolcu Wayne Rooney ve Cabridge Düşesi Kate Middleton’un burnu, estetik açıdan en güzel burun olarak gösterildi. En çirkin burun ise Barbra Streisand’ın burnu oldu.
 

İsrail’de Ben Gurion Tıp Fakültesi estetik profesörlerinden Abraham Tamir’in yaptığı araştırma dünyanın en güzel burunlarını belirledi.


Hürriyet gazetesinin haberine göre; araştırmada Manchester United'ın futbolcusu Wayne Rooney’in burnu “estetik açından en güzel” olarak tanımlandı.


Bin 300 burun üzerinde incelemeler yapan Abraham Tamir, yeryüzünde 14 tür burun olduğunu, en etkili ve karakteristik burnun Greko-Romen adı verilen antik çağlardaki savaşçı erkeklerin sahip olduğunu bunu günümüzde Tom Cruise’un burnu olarak görülebileceğini de sözlerine ekledi.


Konu ile ilgili “Journal of Craniofacial” dergisinde bir makale yazan Profesör Tamir, kadınlarda Kate Middleton’un hokka burnunun revaçta olduğunu hatırlatarak “Ancak kadınlar Angelina Jolie gibi burunlarının olmasını düşlüyor. Erkekler de Tom Cruise burnunu tercih ediyorlar” dedi.


Ünlü estetikçi, “en çirkin burun” sahiplerinin yıllardır hiç değişmediğini kadınlarda Barbra Streisand, erkeklerde ise şimdi hayatta olmayan ABD eski Başkanlarından Richard Nixon’ın bu unvana sahip olduklarını belirtti.


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