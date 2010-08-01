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Spor

''EN GÜZEL BORDO, EN GÜZEL MAVİ'' TRABZON (A.A)

01 Ağustos 2010 21:31

-''EN GÜZEL BORDO, EN GÜZEL MAVİ'' TRABZON (A.A) - 01.08.2010 - Trabzonspor Kulübü'nün düzenlediği, ''En Güzel Bordo, En Güzel Mavi'' konulu fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı. Haluk Ulusoy Tesislerinde düzenlenen ödül törenine Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Özbak ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, yarışmada dereceye giren Timuçin Toprak, Anadolu Ajansı Trabzon Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Burak Altunöz ve Ali Mermertaş'ın ödülü, Asbaşkan Hayretin Hacısalihoğlu, teknik direktör Şenol Güneş ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Özbak tarafından verildi. Yarışmada dereceye girenlere, farklı miktarlarda TS Clup çekleri hediye edildi.

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