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En güzel Angelina

Baştan çıkarıcı güzelliğiyle birçok kez 'en seksi' ünvanını kazanan ünlü oyuncu Angelina Jolie, bu kez 'dünyanın en güzel kadını' seçildi.

14 Nisan 2009 03:00

Baştan çıkarıcı güzelliğiyle birçok kez `en seksi' ünvanını kazanan ünlü oyuncu Angelina Jolie, bir kez daha `dünyanın en güzel kadını' seçildi.

Angelina Jolie fotoğrafları - FOTOGALERİ

Jolie, Vanity Fair dergisi tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, oyların yüzde 58'ini alarak birinci sıraya oturdu. Önümüzdeki haziran ayında 34 yaşına girecek olan Oscar ödüllü yıldız, `dünyanın en güzel kadını' listesinde kendisini izleyen 29 yaşındaki ünlü manken Gisele Bundchen'e de açık ara fark attı. Bundchen, oyların ancak yüzde 9'unu alarak listede ikinci sırada yer alırken, bir başka Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Halle Berry yüzde 4 oyla 3. oldu.

İşte dünyanın en güzel kadınları:

1-Angelina Jolie

2-Gisele Bundchen

3-Halle Berry

4-Bar Refaeli-Penelope Cruz

5-Scarlett Johansson-Jennifer Connelly

6-Beyonce Knowles

7-Freida Pinto

8-Kerry Washington

9-Gwyneth Paltrow

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