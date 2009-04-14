En güzel Angelina

Jolie, Vanity Fair dergisi tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, oyların yüzde 58'ini alarak birinci sıraya oturdu. Önümüzdeki haziran ayında 34 yaşına girecek olan Oscar ödüllü yıldız, `dünyanın en güzel kadını' listesinde kendisini izleyen 29 yaşındaki ünlü manken Gisele Bundchen'e de açık ara fark attı. Bundchen, oyların ancak yüzde 9'unu alarak listede ikinci sırada yer alırken, bir başka Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Halle Berry yüzde 4 oyla 3. oldu.İşte dünyanın en güzel kadınları:1-Angelina Jolie2-Gisele Bundchen3-Halle Berry4-Bar Refaeli-Penelope Cruz5-Scarlett Johansson-Jennifer Connelly6-Beyonce Knowles7-Freida Pinto8-Kerry Washington9-Gwyneth Paltrow