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Dünya

EN GÜZEL 50 KADIN ARASINDA BİR TÜRK BERLİN (A.A)

31 Aralık 2010 02:17

-EN GÜZEL 50 KADIN ARASINDA BİR TÜRK BERLİN (A.A) - 30.12.2010 - Alman Bild gazetesi, tüm zamanların en güzel 50 Alman kadını arasında, tanınmış Türk kökenli sunucu Nazan Eckes'i de gösterdi. Almanya'da tüm zamanların en güzel 50 kadını arasında Eckes, tanınmış mankenler Heidi Klum ve Claudia Schiffer ile buz patenci Katarina Witt ile Marlene Dietrich, Hildegard Knef, Romy Schneider, Santa Berger, Nastassja Kinski, Diane Kruger, Elke Sommer ve Uschi Glas gibi oyuncuların yanında gösterildi. Gazetede, Köln kentinde yaşayan Eckes'in, özel televizyon kanalı RTL'de hava durumu sunuculuğundan program sunuculuğuna yükseldiği belirtilerek, tüm göçmenlerin Eckes gibi olması durumunda Almanya Merkez Bankasının eski Yönetim Kurulu Üyesi Thilo Sarrazin'in canlandırdığı göç tartışmalarının yaşanmayacağı görüşüne yer verildi.  Zamanın güzellik ideallerine uygun, hayran olunan ve ilgi duyulan kadınların yer bulduğu tüm zamanların en güzel kadınları arasında ayrıca, Grimm kardeşlerin ünlü masal kahramanı Pamuk Prenses, müzisyen Robert Schumann'ın eşi Clara Schumann, Prusya Kraliçesi Luise, "Sissi" adıyla bilinen Avusturya Kraliçesi Elisabeth, 1956 yılında dünya güzeli seçilen ilk Alman Petra Schürmann ile diğer bazı tanınmış oyuncular da gösterildi.

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