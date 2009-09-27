En güçlü 10 afrodizyak

Günlük hayatta kolaylıkla ulaşabileceğiniz, cinsel gücü artırmak için doğal viagra diyebileceğimiz birçok yiyecek mutlu bir cinsel yaşam için size yardımcı olacaktır.



1.Avokado

Avokadoya afrodizyak sıfatını zengin aroması veya armut şekli kazandırmış olabilir. Salatada veya çorbada püre halinde...Nasıl yapıldığı fark etmez, avokado cinsel hayatınız için mükemel bir yiyecek...



2. Muz

Zengin potasyum ve B vitamini içeriği nedeniyle muz, kendinizi iyi hissettiren bir meyve. Fazla hoşgörü göz çıkarmaz...Bunun için süt, bal ve muz karışımından bir milkshake birebir!



3. Kırmızı biber

Bu canlandırıcı baharat bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve şüphesiz aşkın sembollerindendir!



4. Bal

Bal, üremenin sembolüdür. “Balayı” (honeymoon), ballı ve alkollü bir içkiden adını alır ve bu içki düğünden sonra mutlu çiftlere içirilir.



5. Çamfıstığı

Yüksek enerji veren çinko içeriği nedeniyle çamfıstığı en ünlü afrodizyaklardan...



6. İncir

İncir tarihten beri cinselliği ve seksi sembolize ediyor. Özellikle erkeklerin cinsel gücünü arttıran çok güçlü bir afrodizyaktır.Uzmanlara göre, bir kilogramında iki bin 900 kalori bulunan incir, E ve B vitaminleri yönünden de çok zengin.



7. Roka

Antik çağda Ege kıyılarında nam salan inanışa göre roka cinsel gücü tavan yaptırıyor. Çok eski çağlardan beri afrodizyak olarak kullanılan roka, seks hayatınız için çok kolay ulaşabileceğiniz inanılmaz bir mucize.

Yetiştirmesi de oldukça kolay olan bu bitki için bahçeye ihtiyacınız yok. Küçük bir pencere önü veya küçük bir kutu bile sizin için yeterli. Üstelik çok fazla ilgi de gerekmez.



8. İstiridye

Kolesterol oranı birçok balığa göre fazla olan istiridye içindeki demir sayesinde, sperm sayısını ve seks gücünü arttırıyor. Uzmanlar, Omega-3 yağı deposu olan bu balığın, kalp krizine ve bağırsak kanserine karşı koruyucu bir özelliğe sahip olduğunu da belirtiyor.



9. Kahve

Kahvenin içindeki kafein kalp ritmini arttırarak kan dolaşımını hızlandırıyor. Bu nedenle cinsel gücü arttırıcı bir içecek olarak kabul ediliyor. KAhvenni ayrıca önemli bir antioksidan deposu olma özelliğini de unutmamak gerekir.



10. Çikolata

İçerdiği seratonin ve daha da önemlisi fenetilamin maddeleri nedeniyle hafif cinsel istek artırıcı etkiye sahiptir.



