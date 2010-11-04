-EN GOLCÜLER INZAGHI VE RAUL MİLANO (A.A) - 04.11.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde dün evinde Real Madrid ile 2-2 berabere kalan Milan'ın 2 golüne imza atan Filippo Inzaghi, 70 gole ulaşarak Raul ile birlikte Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncu oldu. Milano'da oynanan maçın 60. dakikasında oyuna giren İnzaghi, 68 ve 78. dakikalarda 2 gol attı ve Avrupa kupalarındaki toplam gol sayısını 70'e çıkarttı. Schalke'de forma giyen İspanyol futbolcu Raul'un da Avrupa kupalarında 70 golü bulunuyor. Avrupa Kupaları'nda en çok gol atan 19 oyuncu şöyle: 1. Raul (Schalke 04) 70 gol Filippo İnzaghi (Milan) 70 3. Gerd Müller (*) 62 Andriy Shevchenko (Dinamo Kiev) 62 Ruud van Nistelrooy (Hamburg) 62 6. Thierry Henry (Red Bulls New York) 59 Henrik Larsson (*) 59 8. Eusebio (*) 54 9. Alessandro Del Piero (Juventus) 52 10. Alfredo Di Stefano (*) 50 İsimlerinin yanında (*) bulunan oyuncular futbolu bıraktı.