T24 LogoT24 Logo
Spor

EN GOLCÜLER INZAGHI VE RAUL MİLANO (A.A)

04 Kasım 2010 15:40

-EN GOLCÜLER INZAGHI VE RAUL MİLANO (A.A) - 04.11.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde dün evinde Real Madrid ile 2-2 berabere kalan Milan'ın 2 golüne imza atan Filippo Inzaghi, 70 gole ulaşarak Raul ile birlikte Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncu oldu. Milano'da oynanan maçın 60. dakikasında oyuna giren İnzaghi, 68 ve 78. dakikalarda 2 gol attı ve Avrupa kupalarındaki toplam gol sayısını 70'e çıkarttı. Schalke'de forma giyen İspanyol futbolcu Raul'un da Avrupa kupalarında 70 golü bulunuyor. Avrupa Kupaları'nda en çok gol atan 19 oyuncu şöyle: 1. Raul (Schalke 04)                  70 gol    Filippo İnzaghi (Milan)            70  3. Gerd Müller (*)                    62                      Andriy Shevchenko (Dinamo Kiev)    62    Ruud van Nistelrooy (Hamburg)      62 6. Thierry Henry (Red Bulls New York) 59          Henrik Larsson (*)                 59                  8. Eusebio (*)                        54                  9. Alessandro Del Piero (Juventus)    52                  10. Alfredo Di Stefano (*)            50   İsimlerinin yanında (*) bulunan oyuncular futbolu bıraktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24