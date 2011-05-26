En gizemli zengin öldü!

T24- ABD’nin en zengin kadınları arasında gösterilen ancak 1930’dan beri fotoğrafı bile çekilmemiş olan Huguette Clark, 104 yaşında öldü.







Hiçbir akrabası olmayan kadının 500 milyon dolarlık servetinin ve evlerindeki birbirinden değerli sanat eserlerinin kime kalacağını tartışılıyor.



Huguette Clark’ın hikayesi bir romanı andırıyor. 19’uncu yüzyılın başında madencilikten zengin olan ve Las Vegas’ın kurucularından Senatör William Andrews Clark’ın kızı Huguette Clark 1906’da Paris’de doğdu. Çocukluğunda New York’ta 121 odalı, 38 banyolu bir evde yaşayan Huguette bir kez evlendi ancak boşandıktan sonra içine kapandı. Annesinin 1963’te ölümüne kadar onunla yaşadı. Daha sonra kardeşlerini kaybetti. Herkesin parasının peşinde olduğunu düşünen, hastalanmaktan ve ölmekten çok korkan Clark 1930 yılından itibaren evine kapandı. Yıllarca avukatı Wallace Bock ve muhasebecisi Irving Kamsler’dan başka kimseyle görüşmeyen Huguette, 22 yıl önce hasta olmadığı halde hastaneye yattı. Savcılık, avukat ve muhasebecinin, kadının bozuk psikolojisinden yararlanarak zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla soruşturma açtı.