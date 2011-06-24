-EN GENÇ MİLLETVEKİLİNE ROZETİNİ BAĞIŞ TAKTI TBMM (A.A) - 24.06.2011 - En genç milletvekili olarak Meclis'e giren AK Parti İstanbul Milletvekili Muhammet Bilal Macit kaydını yaptırdı. Macit'e rozetini Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış taktı. 27 yaşındaki Macit, TBMM'ye Bağış ile geldi. Bağış ve Macit kayıtlarını yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bağış, kendisinin daha önce İstanbul'dan en genç milletvekili seçildiğini anımsatarak, ''Şimdi de Türkiye'nin en genç vekili Macit. Siyasete çok büyük bir dinamizm, enerji getireceğine yürekten inanıyorum. Seçim çalışmaları boyunca birlikte çalıştık. Bir kardeşimiz gibi çok takdir ettim. O mütevazılığının, efendiliğinin bu Meclis'e de çok önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum'' dedi. Macit de seçim sonuçlarıyla ilgili sürecin hemen netlik kazanmadığının anımsatılması üzerine ''İtiraz ettiler ama hesabı yapan, hesap konusunda uzman bir partiydi. O yüzden biz çok aldanmadık. İl Başkanımız ve Hüseyin Çelik açıklama yaptı. YSK'dan da aykırı bir açıklama gelmedi zaten. O yüzden biz rahattık. Hesabı yanlış yaptılar'' diye konuştu. Kendisinin milletvekilliğinin önemli olduğunu ifade eden Macit, bu Meclis'in anayasa yapacağını, bu nedenle 326. milletvekilinin önemli olduğunu söyledi. -''JEST DEĞİL, HUKUK MESELESİ''- Bağış, bir gazetecinin, ''Bağımsız milletvekilleri, Hatip Dicle'nin seçilmesi için Oya Eronat'ın istifa ettirilerek, jest yapılmasını bekliyor'' sözlerine, ''Partinin yetkili kişileri bu konuda açıklama yaptı. Bu bir jest değil, hukuk meselesi. Neyse o işlemeli. Burada biz karar vermiyoruz. Hukuk ile ilgili sorun varsa, hukukun, yasaların, hatta anayasanın değişeceği yer TBMM Genel Kurulu'dur. Gelirler, burada gerekli çalışmalar yapılır. Ama dışarıda herkes kafasına göre, kanunu ben farklı yorumlayacağım derse o da doğru olmaz. Türkiye'de hep beraber, birlikte çalışalım, memleketin sorunlarını çözelim, ülkenin önünü açalım'' karşılığını verdi. Gazetecilere ve TBMM çalışanlarına, İngilizce ve Türkçe ''AB'ye fındık, Türkiye'ye üyelik'' yazan fındık paketlerinden dağıttığının anımsatılması üzerine Bağış, bunu aylardır ikram ettiklerini, toplantılarda dağıttıklarını anlattı. Bağış, bir gazetecinin, ''AB'ye iyi gelir herhalde'' demesi üzerine, ''Herkese iyi geliyor, Avrupa'ya da iyi geliyor. Denenmiştir. Arkadaşlar sizlere de tavsiye ediyorum'' dedi. ''Herhalde AB enerjisini kaybetmiş görünüyor'' diyen gazeteciye Bağış, ''Onları da toparlayacağız inşallah'' karşılığını verdi.