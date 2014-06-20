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Dünya

En gelişmiş Rus denizaltısı göreve girdi

Rusya, denizaltı kuvvetine çok önemli yeni bir silah ekledi

20 Haziran 2014 13:20

Rusya, en gelişmiş nükleer denizaltısı K-560 Severodvinsk'in resmen göreve girdiğini açıkladı. Çok amaçlı denizaltı 2011'den bu yana derin sularda deneniyordu.

Yasen sınıfı denizaltıların en gelişmişi olan K-329 Severodvinsk adlı denizaltı, 2010'da tamamlanmasının ardından gerçekleştirdiği denemeleri tamamladı ve donanmaya katıldı. Akula sınıfının yerini alan Yasen sınıfı denizaltılar, ABD'nin nükleer enerjili Seawolf ve Virginia sınıfı denizaltılarının dengi olarak görülüyor.

İlk projeleri 1993 yılında ortaya atılan ve K-329 Severodvinsk adıyla inşasına başlanan ilk denizaltı Sovyet Rusya dönemindeki bütçe sıkıntıları nedeniyle tamamlanamamıştı.

Severodvinsk kentinde göreve başlayan denizaltının, 30 yıl boyunca donanmada yer alacağı belirtildi. Küre şeklindeki sonar sistemiyle farklı bir tasarıma sahip olan denizaltı, 533 mm'lik torpidoların yanı sıra sekiz adet dikey ateşleme sistemiyle kurvazör füzeleri ateşleyebiliyor. Denizaltı sesten hızlı Onyx ve Kaliber torpidoları kullanırken, karadan hayaya ateşlenen 9K füzesi bulunduruyor.

120 metre uzunluğundaki denizaltı, 13800 ton ağırlığında ve suyun altında saatte 56 km hızla ilerleyebiliyor. İki Yasen sınıfı denizaltı daha inşa etmekte olan Rusya, 2015'te de yeni bir tanesinin inşasına başlamayı planlıyor.

Rus askeri yetkililer, yeni nesil tasarımlarla Yasen sınıfının sürekli geliştirilmeye devam edeceğini belirtti.

21 tane Virgina sınıfı denizaltısı bulunan ABD, yedi tanesinin üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Al Jazeera

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