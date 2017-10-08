En fazla zeytini topladılar, ödülü kaptılar

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'İn Ayvalık İlçesi\'nde, Ayvalık Ziraat Odası tarafından, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen \'2\'nci Zeytin Hasat Şöleni\' programı kapsamında zeytin toplama yarışması gerçekleştirildi.

Ayvalık Ziraat Odası\'nın ev sahipliğinde, ilçenin kırsal mahallerinden Mutluköy Nostalji Tesisleri\'nde düzenlenen \'İlk Elden İlk Hasat\' adı altndaki şölene; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri, daire amirleri, Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcileri, Balıkesir\'e bağlı ilçelerin ziraat odalarının başkanlarıyla yöneticileri, zeytin üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şölende, zeytin toplama yarışması düzenlendi. Yarışmaya 6 kadın katıldı. Sadece 2 dakika içerisinde en fazla zeytin toplayan 2 kişiye birer yarım Cumhuriyet altının verildiği yarışmada; Sibel Bulut, 2 kilo 845 gram zeytin toplayarak birinci oldu. Aynur Kırca ise ikinciliği elde etti. Bulut ve Kırca\'ya ödülleri Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay tarafından verildi.



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