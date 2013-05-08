En fazla milyoner Tokyo'da

Londra merkezli bir araştırma dünyada en fazla milyonerin Japonya'nın başkenti Tokyo'da olduğunu gösterdi.



En fazla milyoner nerededir sorusuna verilecek yanıtlar ilk aşamada New York ya da Monaco olabilir. Ancak İngiltere'nin başkenti Londra merkezli WealthInsight şirketinin araştırması dünyada en fazla milyonerin ilk etapta akla gelmeyen bir şehirde olduğunu gösterdi.

Şirketin araştırmasında milyoner nüfusu en yüksek şehir Tokyo oldu.

Araştırmada kişisel serveti 1 milyon doların üzerinde olan bireyler dikkate alındı. Kişilerin evlerinin değeri dikkate alınmadı.

Tokyo’da toplam 461 bin milyoner yaşıyor. New York ise 389 bin milyoner ile listede ikinci sırada yer alıyor. Bu iki şehri Londra 281 bin, Paris 219 bin Frankfurt ise 217 bin milyoner ile takip ediyor.