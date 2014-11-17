En fazla ‘köle’ Türkiye’de



Dünya çapında yaklaşık 36 milyon insan, modern köle konumunda. Avustralya'dan Walk Free adlı vakfın bu yıl ikincisini yayınladığı Küresel Kölelik Endeksi, 167 ülkede modern köleliği mercek altına alıyor. Cinsel sömürüden zoraki evliliğe, alıkonmadan zorla çalıştırılmaya çeşitli vakaları kapsayan ‘modern kölelik', endekste daha önce tahmin edildiğinden daha yaygın çıktı.

İnsan hakları kuruluşu Walk Free'nin verilerine göre dünyada 35 milyon 800 bin kişi kölelik benzeri koşullarda yaşıyor. Dünya çapında ‘köle' sayısının yarısı beş ülkede; Hindistan, Çin, Pakistan, Özbekistan ve Rusya'da bulunuyor.

‘Köle'lerin toplam nüfusa oranı açısından Moritanya başı çekerken, Hindistan sayı olarak en fazla ‘köle'nin yaşadığı ülke.

Türkiye'de 185 bin 500 kişi ‘köle'

Avrupa ülkeleri arasında köleliğin en yaygın olduğu ülkeler listesinde Bulgaristan başı çekiyor. Modern kölelerin nüfusa oranına göre yapılan sıralamada Türkiye 15'inci, Almanya 21'inci sırada yer alıyor. Listenin en altında ise en az ‘köle'nin yaşadığı İzlanda bulunuyor. Türkiye kölelerin nüfusa oranı açısından dünyada ise 167 ülke arasında 105'inci sırada yer alıyor.

Endekste Türkiye'de yaşayan ‘modern köle' sayısı 185 bin 500 olarak kaydediliyor. Türkiye toplam sayı açısından bakıldığında Avrupa'da en fazla ‘modern kölenin' yaşadığı ülke konumunda.

Türkiye'de çocuk yaşta evlendirilen kızlar ve zoraki evliliklerin sıralamada etkili olduğu belirtiliyor.