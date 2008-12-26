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Yaşam

'En fazla kan kokan' ünlü şimdilik Diva

Kürke Hayır Platformu'nun başlattığı “2008’in Kan Kokan Ünlüleri” oylamasında Bülent Ersoy şimdilik önde gidiyor

26 Aralık 2008 02:00

Kürke Hayır Platformu'nun kürk giyen ve hayvanlara bu yolda yapılan zulmü destekleyen ünlülere dikkati çekmek amacıyla başlattığı “2008’ in Kan Kokan Ünlüleri” oylaması sürüyor.

Kürk vahşetine duyarsız kalamayanların büyük ilgi gösterdiği oylamada şimdilik birinci sırada Bülent Ersoy bulunuyor.

Kürklerine olan düşkünlüğü ile bilinen Ersoy'un, Kürke Hayır Platformu'nun oylamasında yer almasının nedeni ise şöyle açıklanıyor:
"Uçağa binmeden önce yetkililerle kürkünün çok değerli olduğu, doğru dürüst asacak yer bulunmadığı takdirde uçağa binmeyeceğini söyleyerek tartışma çıkardı. Bu nedenle uçak rötarlı kalktı."

Oylamada ikinci sırada ise şarkıcı Gülşen yer alıyor. Gülşen "Canlı hayvanlar arasında klip çekiyorsunuz ve üzerinizde kürk var" diyen gazetecilere, "Ben sevdiklerimi bir şekilde yanımda taşırım. Tüm kadınlar kürkü sever. Ben de kürk severim" şeklinde cevap vermiş ve kürk karşıtlarının büyük tepkisini çekmişti.

Platformca yapılan açıklamada, Kürke Hayır kampanyasını desteklemek ve oylamaya katılmak için; http://www.kurkehayir.gen.tr/ adresini ziyaret etmeleri istendi.

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