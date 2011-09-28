T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

En fazla evli kadınlar hukuki farklılıkla karşılaşıyor  ANKARA (A.A)

28 Eylül 2011 00:59

-En fazla evli kadınlar hukuki farklılıkla karşılaşıyor  ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Dünya Bankası ile Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) ''Ekonomik Katılımın Önündeki Engelleri Kaldırmak'' başlığıyla hazırladığı raporda, evli kadınların, evli olmayan kadınlara göre, daha fazla hukuki farklılıkla karşılaştığı belirtildi.  Kadınlar, İş ve Hukuk Projesi kapsamında hazırlanan raporda, 36 ülke ekonomisinde erkekler ve kadınlar arasındaki hukuki farklılıklar kaldırılmış olmasına rağmen, incelenen 141 ülke ekonomisinden 103'ünde halen, raporun ''kilit göstergelerinin'' en az birinde cinsiyete dayalı hukuki farklılıklar uyguladığı ortaya konuldu.  Raporda, 2009 yılının Haziran ayı ile bu yılın Mart ayı arasında, kadınların ekonomik fırsatlarını artırabilecek 41 yasal ve düzenleyici reformun yürürlüğe konulduğu da belirtildi.  Dünya nüfusunun yüzde 49,6'sının kadın olduğuna dikkati çekilen raporda, kayıtlı sektördeki iş gücünün ise sadece yüzde 40,8'inin kadınlardan oluştuğu kaydedildi. Bu farkın ise erkekler ile kadınlar arasındaki hukuki farklılıklarla açıklanabileceği ifade edildi.  Raporda, erkekler ile kadınlar arasındaki hukuki farklılıkların daha büyük olduğu ekonomilerde, ortalama olarak kadınların kayıtlı sektörde iş gücüne katılım oranının daha düşük olduğunun altı çizildi.  Kadınların bir sözleşme imzalayabilme, yurt dışına seyahat edebilme, mülk yönetebilme ile kamu yetkilileri ve özel sektörle etkileşim içine girebilme olanakları gibi etkenlerin ölçüldüğü raporda, tüm ekonomilerde evli kadınların, evli olmayan kadınlara göre, daha fazla hukuki farklılıkla karşılaştığı belirtildi. Raporda ayrıca, 29 ülkede kadınların resmi açıdan ''aile reisi'' olarak kabul edilmediği kaydedildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24