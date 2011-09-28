-En fazla evli kadınlar hukuki farklılıkla karşılaşıyor ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Dünya Bankası ile Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) ''Ekonomik Katılımın Önündeki Engelleri Kaldırmak'' başlığıyla hazırladığı raporda, evli kadınların, evli olmayan kadınlara göre, daha fazla hukuki farklılıkla karşılaştığı belirtildi. Kadınlar, İş ve Hukuk Projesi kapsamında hazırlanan raporda, 36 ülke ekonomisinde erkekler ve kadınlar arasındaki hukuki farklılıklar kaldırılmış olmasına rağmen, incelenen 141 ülke ekonomisinden 103'ünde halen, raporun ''kilit göstergelerinin'' en az birinde cinsiyete dayalı hukuki farklılıklar uyguladığı ortaya konuldu. Raporda, 2009 yılının Haziran ayı ile bu yılın Mart ayı arasında, kadınların ekonomik fırsatlarını artırabilecek 41 yasal ve düzenleyici reformun yürürlüğe konulduğu da belirtildi. Dünya nüfusunun yüzde 49,6'sının kadın olduğuna dikkati çekilen raporda, kayıtlı sektördeki iş gücünün ise sadece yüzde 40,8'inin kadınlardan oluştuğu kaydedildi. Bu farkın ise erkekler ile kadınlar arasındaki hukuki farklılıklarla açıklanabileceği ifade edildi. Raporda, erkekler ile kadınlar arasındaki hukuki farklılıkların daha büyük olduğu ekonomilerde, ortalama olarak kadınların kayıtlı sektörde iş gücüne katılım oranının daha düşük olduğunun altı çizildi. Kadınların bir sözleşme imzalayabilme, yurt dışına seyahat edebilme, mülk yönetebilme ile kamu yetkilileri ve özel sektörle etkileşim içine girebilme olanakları gibi etkenlerin ölçüldüğü raporda, tüm ekonomilerde evli kadınların, evli olmayan kadınlara göre, daha fazla hukuki farklılıkla karşılaştığı belirtildi. Raporda ayrıca, 29 ülkede kadınların resmi açıdan ''aile reisi'' olarak kabul edilmediği kaydedildi.