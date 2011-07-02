-EN FAZLA ELMANIN FİYATI ARTTI İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - İstanbul'da geçen ay fiyatı en fazla artan ürün Gıda Harcamaları Yaş, Kuru Sebze Meyve Grubunda yer alan elma oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), haziran ayı ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı. Geçen ay geçinme indeksinde yer alan 61 madde fiyatında artış görüldü. Gıda Harcamaları Yaş, Kuru Sebze Meyve Grubunda yer alan elma, yüzde 8,51 oranıyla fiyatı en fazla artan madde oldu. Elmayı yüzde 6,04 oranıyla fuel oil, yüzde 5,81 ile çilek, yüzde 5,14 ile limon izledi. Haziran 2011 itibariyle mevsimsel özelliğe bağlı olarak arz eksikliği yaşanan karpuz yüzde 54,46 oranıyla yıllık bazda fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatları yıllık bazda en fazla artan diğer maddeler ise yüzde 53,65 ile kiraz, yüzde 50,74 ile basma kumaş ve yüzde 49,59 ile poplin kumaş olarak sıralandı. -FİYATLARI AZALAN ÜRÜNLER- Haziran ayında indekste toplam 23 madde fiyatında azalış görüldü. Yaş kuru sebze ve meyve indeksinde yer alan ve mevsimsel özelliklere bağlı olarak ürün fazlalığı yaşanan kayısı yüzde 51,94 ile haziran ayında fiyatı en fazla düşen madde oldu. Kayısı fiyatındaki azalışı, yüzde 47,34 ile kiraz, yüzde 33,83 ile erik ve yüzde 27,54 ile patates izledi. Şehir şebeke suyu, İSKİ'nin 2011 Ocak ayından itibaren kademeli birim fiyat uygulamasını kaldırarak kullanım yerlerine göre tek fiyat uygulamasına geçmesi sonucu 2011 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,90 oranıyla fiyatı en fazla azalan madde oldu. Fiyatı azalan diğer maddeler; yüzde 26,05 ile buzdolabı, yüzde 15,28 ile halı ve yüzde 12,21 ile çamaşır makinesi olarak sıralandı.