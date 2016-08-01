En fazla boşanma hangi ilde?

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de son 10 yılda 1 milyon 151 bin 591 çift boşandı, 6 milyon 90 bin 212 çift de evlendi; geçen yıl boşanmanın en fazla yaşandığı il İstanbul, en az gerçekleştiği il ise Hakkari olarak kayıtlara geçti.

2006 yılında binde 1,35 düzeyinde olan kaba boşanma hızı (belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen boşanma sayısı) 2015 yılında binde 1,69'a yükseldi, kaba evlenme hızı (belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen evlenme sayısı) da binde 9,17'den binde 7,71'e geriledi.

2006 yılında 636 bin 121 olan evlenen çift sayısı, 2007 yılında 638 bin 311'e, 2008 yılında 641 bin 973'e yükseldi. Evlenen çift sayısı 2009 yılında 591 bin 742, 2010 yılında 582 bin 715, 2011 yılında 592 bin 775, 2012 yılında 603 bin 751, 2013 yılında 600 bin 138, 2014 yılında 599 bin 704 ve 2015 yılında da 602 bin 982 olarak gerçekleşti.

2006 yılında binde 9,17 olan kaba evlenme hızı, 2007'de binde 9,09, 2008'de binde 9,03, 2009'da binde 8,21, 2010'da binde 7,98, 2011'de binde 8,02, 2012'de binde 8,03, 2013'te binde 7,89, 2014'te binde 7,80, 2015 yılında da binde 7,71 oldu.

Boşanan çift sayısı 2006 yılında 93 bin 489, 2007'de 94 bin 219, 2008'de 99 bin 663, 2009'da 114 bin 162, 2010'da 118 bin 568, 2011'de 120 bin 117, 2012'de 123 bin 325, 2013'te 125 bin 305, 2014'te 130 bin 913, 2015'te 131 bin 830 olarak gerçekleşti.

Boşanmada birinci neden "geçimsizlik"

Geçen yıl 131 bin 830 boşanmanın yaklaşık yüzde 97'sinin sebebi "geçimsizlik" olarak kayıtlara girdi. Bunu terk, zina, akıl hastalığı, kötü muamele, cürüm, haysiyetsizlik ve diğer nedenler takip etti.

Geçen yıl boşanmanın en fazla yaşandığı illere bakıldığında nüfusa da bağlı olarak ilk sırayı 28 bin 23 boşanma ile İstanbul aldı. İstanbul'u 11 bin 481 boşanma ile İzmir, 10 bin 950 ile Ankara, 6 bin 210 ile Antalya ve 5 bin 216 ile Bursa takip etti.

En az boşanma 47 ile Hakkari'de yaşandı. Hakkari'yi 52 boşanma sayısı ile Ardahan, 53 ile Bayburt, 77 ile Bitlis ve 81 ile Gümüşhane izledi.

Evlilikte en tehlikeli dönem ilk 5 yıl

İstatistiki veriler, evlilikte en tehlikeli dönemin ilk 5 yıl olduğunu ortaya koyarken, geçen yıl gerçekleşen boşanmaların yüzde 39,4'ü, 2006 yılında ise yüzde 42,5'i evliliğin ilk 5 yılı içinde gerçekleşti.