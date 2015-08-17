En fazla boş kontenjan imam hatiplerde

TEOG yerleştirmeleri ardından İstanbul’daki imam hatip anadolu liselerinin 9’uncu sınıflarında toplam 9 bin 902 boş kontenjan olduğu belirlendi. Bu rakamı 5 bin 408 boş kontenjanla mesleki ve teknik anaodolu liseleri takip ediyor. İl genelindeki çok programlı anadolu liselerinde 1.390 boş kontenjan varken, anadolu liselerinde neredeyse tüm kontenjanlar doldu. Ayrıca Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Ümraniye, Bayrampaşa ve Avcılar’da her türden okul tüm kontenjanlarını doldurdu.

Temel Eğitimden Ortöğretime Geçiş (TEOG) sistemi bu yıl ikinci kez uygulanıyor. Yerleştirme sonuçlarına göre 1 milyon 36 bin 809 öğrenci bir okulun 9’uncu sınıfına yerleşti. Tercih yaptığı halde yerleşemeyen 71 bin 373 öğrenci ile hiçbir tercihte bulunmayan 180 bin 133 öğrenci açık liseye yönlendirildi. Okullarda ise 248 bin 908 boş kontenjan var. Bu boş kontenjanlar için 3 dönem de yapılacak nakil dönemi 17 Ağustos'ta başladı.

En kalabalık il olan İstanbul’da okulların 9’uncu sınıf kapasitesine bakıldığında il genelinde imam hatip anadolu liselerinde 9 bin 902 boş kontenjan bulunuyor. Bunu mesleki ve teknik liseler takip ediyor. Bu liselerde de il genelinde 5 bin 408 boş kontenjan var. Çok programlı anadolu liselerinde bin 390 boş kontenjan bulunurken, anadolu liselerinde ise boş kontenjan sayısı 100’ü geçmiyor. İstanbul’daki ilçelere bakıldığında ise Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Ümraniye, Bayrampaşa ve Avcılar’da her türden okulun dolu olduğu, boş kontenjan bulunmadığı görülüyor. Kağıthane, Pendik, Şişli ve Esenler’deki imam hatip liselerinde ise yaklaşık 600 boş kontenjan bulunuyor. Sarıyer’de bulunan bir çok programlı anadolu lisesinde 412 boş kontenjan varken, Başakşehir’deki bir teknik ve meslek anadolu lisesinde sadece 377 boş kontenjanın olduğu da dikkati çekiyor.

En fazla boş kontenjan olan liselerden bazıları:

Ahmet Buhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 520 olan kontenjandan 482’si boş

Kurtköy Anadolu İmam Hatip Lisesi: 520 kontenjanın 427’si boş

Ahmet Yesevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 400 kontenjandan 336’sı boş

Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi: 560 kontenjandan 390’u boş

Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi: 800 kontenjandan 603’ü boş

Oruç Reis Anadolu İmam Hatip Lisesi: 560 kontenjandan 316’sı boş

Esenler Güzide Özdilek Anadolu İmam Hatip Lisesi: 920 kontenjandan 486’sı boş

Sarıyer Mehmet Şam Çok Programlı Anadolu Lisesi: 520 kontenjandan 412’si boş

Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 880 kontenjandan 482’si boş