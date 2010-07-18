-EN FAZLA ARANAN ''SATIŞ TEMSİLCİSİ'' İSTANBUL (A.A) - 18.07.2010 - İş ve insan kaynakları sitesi Yenibiris.com'un, 2010'un ikinci çeyrek verilerini içeren ''Yenibiriş İstihdam Rapor''una göre iş dünyası ilk çeyrekte olduğu gibi en fazla ''satış temsilcisi'' aradı. Geçen yılın aynı döneminde en fazla rağbet gören pozisyon, satış temsilcisi olurken, sıralamada daha gerilerde bulunan muhasebe elemanı pozisyonu üçüncü sıraya yükseldi. Yönetici asistanı ilanlarında da artış gözlendi. Rapora göre, 2009 ikinci çeyrekte alt sıralarda yer alan hizmet sektörü 2010 ikinci çeyrekte en fazla ilan yayınlanan sektör oldu. Geçen yıl en çok ilan yayınlanan sektörlerden olan perakendecilik-toptancılık ve sağlık-tıp sektörleri bu yılın ikinci çeyreğinde de ilk üç sektör arasında yer aldı. En fazla başvuru alan sektör, geçen yılın aynı dönemindeki gibi perakendecilik-toptancılık oldu. -''MUHASEBE YENİDEN POPÜLER OLMAYA BAŞLADI''- Yenibiris.com Genel Koordinatörü Burçak Pak Yılmaz, en fazla ilan yayımlanan pozisyonların başında gelen satışın, liderliğini sürdürdüğünü kaydederek, işletmelerin rekabette öne geçebilmek için satış kadrolarını güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, muhasebenin adayların en fazla başvuru yaptığı pozisyonların başında gelmesinin, bu alanın yeniden popüler olmaya başladığını gösterdiğine dikkati çekti.