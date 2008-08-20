En farklı galibiyetler

Bu sezon 51 yaşına girecek olan eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de, şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti. Siyah-beyazlılar, 50 sezonu geride kalan ligde, 1989-90 sezonunda İstanbul'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek, tarihsel galibiyete imza attı.



Beşiktaş'ın tarihe geçen en farklı skorlu galibiyetiyle birlikte, lig tarihinde şimdiye dek 8 ve daha farklı skorlu sonuçlanan toplam 8 maç yapıldı.Bu galibiyetlerden 2 tanesinde Galatasaray, diğerlerinde ise Beşiktaş, Göztepe, Sarıyer, Ankaragücü, Konyaspor ve Bursaspor'un adları bulunuyor.Öte yandan, ligde son 11 sezonda yapılan maçların hiçbirinde takımlar

birbirlerine 8 ve daha farklı skorlu üstünlük kuramadı.



Lig tarihinde şimdiye kadarki en farklı skorlu maç, 15 Ekim 1989 Pazar günü İstanbul'da yapıldı.

Ali Sami Yen Stadı'nda, 1989-90 sezonunun 6. hafta maçında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde, yabancı oyuncularından yoksun olarak çıktığı karşılaşmada, tarihsel bir zafere ulaştı.



Siyah-beyazlıların gollerini, bu maç sonrası Beşiktaş taraftarının adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.



Fenerbahçe ve Trabzonspor ise, lig tarihinde şimdiye dek 8 farklı galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe, ligdeki en farklı skorlu galibiyetlerini 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında Denizlispor'u, 1997-98 sezonunda Şekerspor, 2004-2005 sezonunda da Kayserispor'u aynı skorla 7-0, 1993-1994 sezonunda Samsunspor'u, 1994-1995 sezonunda da Kayserispor'u aynı sonuçla 8-1 yenerek aldı. Trabzonspor ise 1994-1995 sezonunda Adana Demirspor'u 7-0 yenerek, şimdiye kadarki en farklı skorlu galibiyetini tattı.



Ankaragücü, lig tarihinde 8 farklı sonuçlanan maçlardan 3'üne imza atarken, aynı zamanda ilginç bir rekorun da sahibi bulunuyor. Başkentin sarı-lacivertli ekibi, aynı sezonda 8 farklı sonuçlarla hem galibiyet, hem de yenilgi alan tek takım olarak da Türk futbol tarihine

geçti.



Ankaragücü, 1992-93 sezonunda kendi evinde Konyaspor'u 8-0 yenerken, sezonun son maçında, yine kendi evinde bu kez şampiyonluk için gol averajının çok önemli olduğu bir maçta Galatasaray'a 8-0 yenildi.Başkent temsilcisi ayrıca, 1995-96 sezonunda deplasmanda Bursaspor'a 8-0 yitirerek, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerine bir yenisini ekledi.







Lig tarihinde şimdiye dek 8 ve daha farklı skor elde edilen maçlar şöyle:



Sezon Maç Sonuç

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1989-90 Beşiktaş - Adana Demirspor 10 - 0

1967-68 Göztepe - Feriköy 9 - 1

1959-60 Galatasaray - Altınordu 8 - 0

1991-92 Konyaspor - Adana Demirspor 8 - 0

1992-93 Ankaragücü - Konyaspor 8 - 0

1992-93 Ankaragücü - Galatasaray 0 - 8

1995-96 Bursaspor - Ankaragücü 8 - 0

1996-97 Sarıyer - Çanakkale Dardanelspor 8 - 0