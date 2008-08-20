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Spor

En farklı galibiyetler

20 Ağustos 2008 03:00

Bu sezon 51 yaşına girecek olan eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de, şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti. Siyah-beyazlılar, 50 sezonu geride kalan ligde, 1989-90 sezonunda  İstanbul'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek, tarihsel galibiyete imza  attı.

Beşiktaş'ın tarihe geçen en farklı skorlu galibiyetiyle birlikte, lig  tarihinde şimdiye dek 8 ve daha farklı skorlu sonuçlanan toplam 8 maç yapıldı.Bu galibiyetlerden 2 tanesinde Galatasaray, diğerlerinde ise Beşiktaş, Göztepe, Sarıyer, Ankaragücü, Konyaspor ve Bursaspor'un adları bulunuyor.Öte yandan, ligde son 11 sezonda yapılan maçların hiçbirinde takımlar
 birbirlerine 8 ve daha farklı skorlu üstünlük kuramadı.
        
Lig tarihinde şimdiye kadarki en farklı skorlu maç, 15 Ekim 1989 Pazar günü İstanbul'da yapıldı.
 Ali Sami Yen Stadı'nda, 1989-90 sezonunun 6. hafta maçında Beşiktaş,  İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde, yabancı oyuncularından  yoksun olarak çıktığı karşılaşmada, tarihsel bir zafere ulaştı.

Siyah-beyazlıların gollerini, bu maç sonrası Beşiktaş taraftarının adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin  Tekin (3) attı. 
 
Fenerbahçe ve Trabzonspor ise, lig tarihinde şimdiye dek 8 farklı  galibiyet elde edemedi.         Fenerbahçe, ligdeki en farklı skorlu galibiyetlerini 1984-1985 ve  1996-1997 sezonlarında Denizlispor'u, 1997-98 sezonunda Şekerspor,  2004-2005 sezonunda da Kayserispor'u aynı skorla 7-0, 1993-1994  sezonunda Samsunspor'u, 1994-1995 sezonunda da Kayserispor'u aynı  sonuçla 8-1 yenerek aldı.  Trabzonspor ise 1994-1995 sezonunda Adana Demirspor'u 7-0 yenerek,  şimdiye kadarki en farklı skorlu galibiyetini tattı.
         
Ankaragücü, lig tarihinde 8 farklı sonuçlanan maçlardan 3'üne imza atarken, aynı zamanda ilginç bir rekorun da sahibi bulunuyor. Başkentin sarı-lacivertli ekibi, aynı sezonda 8 farklı sonuçlarla hem  galibiyet, hem de yenilgi alan tek takım olarak da Türk futbol tarihine
 geçti.

Ankaragücü, 1992-93 sezonunda kendi evinde Konyaspor'u 8-0 yenerken, sezonun son maçında, yine kendi evinde bu kez şampiyonluk için gol averajının çok önemli olduğu bir maçta Galatasaray'a 8-0 yenildi.Başkent temsilcisi ayrıca, 1995-96 sezonunda deplasmanda Bursaspor'a 8-0  yitirerek, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerine bir yenisini ekledi.
         

         
         Lig tarihinde şimdiye dek 8 ve daha farklı skor elde edilen maçlar şöyle:
        
         Sezon                 Maç                      Sonuç
         -------     --------------------------        ------
         1989-90     Beşiktaş - Adana Demirspor        10 - 0
         1967-68     Göztepe - Feriköy                  9 - 1
         1959-60     Galatasaray - Altınordu            8 - 0
         1991-92     Konyaspor - Adana Demirspor        8 - 0
         1992-93     Ankaragücü - Konyaspor             8 - 0
         1992-93     Ankaragücü - Galatasaray           0 - 8
         1995-96     Bursaspor - Ankaragücü             8 - 0
         1996-97     Sarıyer - Çanakkale Dardanelspor   8 - 0

 

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