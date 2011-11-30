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'En etkili 500 Müslüman' listesinde üçüncü isim, Erdoğan

Amman'da bulunan Kraliyet İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı rapora göre, dünyadaki en etkili üçüncü Müslüman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan.

30 Kasım 2011 02:00


T24 - Amman'da bulunan Kraliyet İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı rapora göre, dünyadaki en etkili üçüncü Müslüman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Kuruluşun "En etkili 500 Müslüman" raporunda Abdullah Gül ise 27'nci sırada yer aldı.





"En etkili 500 Müslüman" seçildi, Başbakan Erdoğan üçüncü oldu. Rapor, Amman'da bulunan Kraliyet İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi'ne ait. 500 kişinin bulunduğu listede ilk sırada, Suudi Kralı Abdullah yer alıyor.


CNNTürk'te yer alan habere göre, Fas Kralı Muhammed'in ikinci, Ürdün Kralı Abdullah'ın dördüncü ve İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ise beşinci sırada olduğu görülüyor.


Listede Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye'den başka isimler de var. Fethullah Gülen sıralamada 15'inci, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise 27'nci.


Reuters'in din editörü Tom Heneghan, blog yazısında Erdoğan'ın 1'inci olmamasına şaşırdığını yazdı.


Heneghan, "Sizce bu listenin tepesinde kim olmalıydı" anketinde Erdoğan oyların yüzde 60'ını alarak ilk sıraya yerleşti.




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