En etkili 100 isim arasında bir dolandırıcı!

Time'ın 2009'un en etkili 100 ismi listesinde Brad Pitt, Kate Winslet ve Penelope Cruz gibi sanatçıların yanı sıra dolandırıcı Bernie Madoff da listenin sonunda kendine yer buldu.



Listenin başında bulunan "liderler" kısmındaki ilk isim Demokrat Parti Senatörü Edward Kennedy olurken, onu ikinci sırada İngiltere Başbakanı Gordon Brown ve üçüncü sırada Fransa'nın Maliye Bakanı Christine Lagarde izledi.



Listenin liderler bölümünde Irak Başbakanı Nuri El-Maliki, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Barack Obama, Suudi Arabistan'da kadınların eğitimden sorumlu bakan yardımcısı Norah el Feyz gibi isimler yer aldı.



Dolandırıcı Madoff listenin sonunda



Listenin girişimciler bölümünde ise CNN'nin kurucusu Ted Turner, Amerikalı ünlü film yıldızı ve hayırsever Brad Pitt, ABD'nin Hazineden sorumlu bakanı Timothy Geithner, moda tasarımcısı Stella McCartney gibi isimlerin yanı sıra 'Amerikalı dolandırıcı Bernie Madoff da (listenin sonunda)' yer alıyor.



Kate Winslet ve Penelope Cruz



Listenin "sanatçılar" bölümünde bu yılın Oscar ödüllü kadın oyuncuları Kate Winslet ve Penelope Cruz ile birlikte piyanist Lang Lang, oyuncu Tom Hanks, tv program sunucusu Jay Leno gibi isimler de bulunuyor.



Michelle Obama ve kahraman pilot



Listenin "kahramanlar ve ikonlar" kısmında ise ilk sırada ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama bulunuyor. Listenin bu bölümünde New York'ta arızalanan yolcu uçağını başarıyla Hudson nehrine indiren kahraman pilot Chesley Sullenberger, Amerikalı ünlü golf oyuncusu Tiger Woods, medyanın gözde isimlerinden yapımcı-sunucu Oprah Winfrey, Alaska Valisi Sarah Palin gibi isimler sıralanıyor.



Türkiye doğumlu ekonomist



Listenin bilim adamları ve düşünürler bölümünün başında ise ABD'de yaşayan Türkiye doğumlu ekonomi profesörü "Nouriel Roubini" yer alıyor.



ABD Başkanı Obama'nın konuşmalarını kaleme alan 27 yaşındaki Jon Favreau, ABD'nin Enerji Bakanı Steven Chu, New York Times gazetesi yazarlarından ekonomi profesörü Paul Krugman da listenin bu bölümündeki isimlerden bazıları.



Geçen yıl listede yer alan ABD'de yaşayan Türk kalp cerrahı Mehmet Öz ise bu yıl listede bulunmuyor.

