En eski yazılı belge Kudüste bulundu

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Arkeologlar, 2'ye 2,8 santimetre ölçülerindeki bu kırık tablet kil parçasının 3 bin 400 yaşında olduğunu ve dönemin diplomatik lisanı Akatça ile çivi yazısı (küneiform-şekilsel hiyeroglif) olarak yazıldığını belirttiler.



Keşfin kutsal kentin bronz çağında önemini ortaya koyduğunu belirten İsrailli arkeologlar, kırık tablet parçasının kentin 1967 savaşından beri İsrail işgali altında bulunan doğu kesimindeki Haremüşşerif'in güneyinde yer alan Ophel bölgesinde bulunduğunu kaydettiler.

Çivi yazısını okuyabilen Kudüs İbrani Üniversitesinden assiriyolog Wayne Horowitz, tablet parçasının bir cümleyi tam olarak çözebilme olanağı vermeyecek kadar küçük olduğunu, ancak bu harika yazı kalitesinin, tabletin büyük olasılıkla Kudüs kralının hizmetindeki üst düzeyli bir memur tarafından yazıldığını ortaya koyduğunu söyledi.



Arkeologlar, tabletin Kenani krallığı ile Firavur Ahenaten arasındaki bir yazışmaya ait olduğunu düşünüyor.



Mısır'daki Tell El Amarna kazı bölgesinde 19. yüzyılın sonlarında da aynı türde ve aynı döneme ait tabletler bulunmuştu. Bu tabletlerde, Suriye ve Filistin'deki Mısır'a bağlı yönetimlerin Firavundan yardım istemeleri konu ediniliyordu.

