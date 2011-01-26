-EN ESKİ VE EN UZAK GALAKSİ GÖZLENDİ ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Hubble uzay teleskobuyla, Bing Bang'den sadece 480 milyon yıl sonra, evrenin çocukluğunda varolan rekor uzaklıkta bir galaksi gözlendi. Gözlemi yapan California Üniversitesi'nden yayınlanan açıklamada, Hubble tarafından gökadanın kızılötesi cihazla tespit edilen ışının 13,2 milyar yıl önce yola çıktığı belirtilerek, gökadanın evrenin şu anki yaşının sadece yüzde 4'ü kadarken varolduğu, şimdiye kadar gözlenen en eski ve en uzak galaksi olduğu kaydedildi. Araştırmayı yapan bilimadamları Rychard Bouwens ve Garth Illingworth, uzayda uzağa bakmanın, geçmişe gitmek anlamına geldiğinin altını çizerek, "Bu gözlemde, ilk galaksilerin, Big Bang'dan 200 ila 300 milyon yıl sonra oluşmuş gökadalar dönemine kadar gittik" dediler. Teleskopların yakaladığı 13 milyar yıldan uzun süre saniyede 300 bin km hızla yol alan ve ilk nesil gökadaların yaydığı morötesi ışınların, evrenin çocukluğu ve gençliği konusunda kendilerine bilgi verdiğini belirten araştırmacılar, evrenin genişlemesiyle galaksilerin birbirlerinden uzaklaştıklarını ve yaydıkları ışın ve dalga boyu sayesinde bulundukları yerin hesaplanabildiğini kaydettiler, Evrende daha uzak yerlerin sırlarını ortaya çıkarmak için astronomların 2014'te fırlatılması öngörülen James Webb uzay teleskobunu beklemeleri gerekiyor.