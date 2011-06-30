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Yaşam

EN ESKİ KUASAR GÖZLENDİ LOS ANGELES (A.A)

30 Haziran 2011 00:56

-EN ESKİ KUASAR GÖZLENDİ LOS ANGELES (A.A) - 29.06.2011 - Avrupalı bir grup gök bilimci, bugüne kadar tespit edilen en uzaktaki ve en eski kuasarı (yıldızsı gök cismi) gözlediklerini bildirdi. Bilim adamlarının, Nature dergisinin yarın yayımlanacak olan sayısında yer alan tespitlerine göre, bu kuasarın ışığının Dünya'ya ulaşması yaklaşık 13 milyar yılı buldu. Bu da gözlenen kuasarın, evren sadece 770 milyon yaşındayken varolduğu anlamına geliyor. Birleşik Krallık'ın (İngiltere) Hawaii'deki Mauna Kea dağının zirvesine yerleştirilen Kızılötesi Teleskobu'nun bir gökyüzü araştırmasından elde edilen görüntülerle tespit edilen bu kuasarın varlığının diğer teleskoplarla da doğrulandığı belirtildi. Daha önce, bugüne kadar gözlenen en eski kuasarın varlığı, evrenin oluşumundan 870 milyon yıl sonrasına ait olarak tespit edilmişti.                                       Işık veren gazla çevrili büyük bir kara delik olan kuasarlar, evrenin erken dönemine ilişkin şimdiye kadar görülen en parlak nesne. Kuasarların parlaklığını da, merkezindeki süper kütleli kara deliklerin yarattığı belirtiliyor. Kuasarların merkezindeki bu kara deliklerin kütlesinin de güneşin kütlesinden 2 milyar kez daha kez yoğun olduğuna işaret ediliyor.

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