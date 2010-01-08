En eski İbranice metin çözüldü!

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Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İsrailli arkeolog Gershon Galil'in Kral Davud'an hüküm sürdüğü dönemden kalma bir çömlek parçasındaki mürekkeple yazılmış yazıyı okumayı başarmasıyla, bu yazının bilinen en eski İbranice yazı olduğunun kanıtlandığı belirtildi.Yaklaşık 1.5 yıl önce bulunan 15 santimetreye 16.5 santimetrelik çömlek parçası, Elah Vadisi yakınlarında Yusuf Garfinkel tarafından bulunmuştu.Çömlek parçası üzerindeki yazıda, yoksullar, köleler, yabancılar, dullar ve öksüzlere nasıl muamele edileceğine ilişkin öneriler yer aldığı belirtiliyor.