En eski 'aşk' fosili bulundu

47 milyon yıllık iki kaplumbağa fosilinin, çiftleşme pozisyonunda 'birbirlerine kenetlenmiş' olarak öldükleri belirlendi.

Almanya'nın Darmstadt kenti yakınlarındaki ünlü Messel Çukuru'nda 47 milyon yıllık hayvan kalıntıları ortaya çıkarıldı. Fosiller arasından iki tanesinde erkek kaplumbağanın kuyruklarını, çiftleşme pozisyonunda olduğu gibi dişi eşlerine kenetlemiş oldukları fark edildi.

Royal Society'nin Biology Letters dergisinde yer alan habere göre araştırmacılar, kaplumbağaların daha önce alanda bulunan gölün sularında çiftleşmeye başladıklarını, daha sonra volkanik gazların yarattığı toksik katmanların içine gömülerek yok olduklarını düşünüyor. Cinsel ilişki halinde olan hayvanlar böylece göl tabanına oturmuş ve jeolojik zaman içinde kaybolmuş.

Tübingen Üniversitesi'nden Dr Walter Joyce, "Günümüzde bu durumu Doğu Afrika'daki bazı volkanik göllerde görüyoruz. Bu göller bir kaç yüzyılda bir gerçekleşen ani bir karbondioksit patlaması yaşayıp, etraflarındaki her şeyi zehirleyebiliyorlar."

Hayattaki akrabaları 'domuz burunlu'

Biology Letters'da bahsedilen kaplumbağalar, soyu tükenmiş olan ‘Allaeochelys crassesculpta’ türünden. Dişileri erkeklerinden daha büyük olan bu tür kaplumbağaların uzunluğu 20 cm civarında. Hayatta olan en yakın akrabaları ise muhtemelen, sularının paleontolojik özellikleri yüzünden Avustralya ve Papua Yeni Gine yakınlarında bulunan ve biraz daha büyük olan, 'domuz-burunlu kamplumbağa' (Carettochelys insculpta) olarak bilinen kaplumbağa türü.

Crassesculpta, Messel Çukuru'nda keşfedilip koruma altına alınan yüzlerce fosilden sadece bir tanesi. Son 30 yıl içinde toplam 9 çift kaplumbağa çıkarılan Messel Çukuru, paleontolojik önemi yüzünden Unesco Dünya Mirası statüsüne sahip. Çoğu yan yana bulunan çift halindeki fosiller, birbiriyle iletişimdeyken keşfedildi. İletişim içinde bulunmayan kaplumbağalar ise birbirinden en fazla 30 cm uzaklıktaydı.

Savaşırken değil, sevişirken ölmüşler

Dr Joyce, "Birçok kişi çiftleşirken öldüklerini iddia ediyordu, ancak bunu fosillerle kanıtlamak çok farklı bir durum. Çiftlerin bir dişi ve bir erkekten oluştuğunu ve örneğin iki erkeğin savaşırken ölmediğini açıkça göstermiş olduk. Buna ek olarak arka uçlarının her zaman eşlerine yöneltilmiş olduğu gözlemi, ve kuyruklarının çiftleşme pozisyonunda olması bizim için somut bir delil" diyor.

Koruma altına alınan fosilin, omurgalıların çiftleşme anının görüntülendiği tek kayıt olduğu söyleniyor. Omurgasız hayvanlar için ise bilimsel literatürde çiftleşen böcekler veya fosilleşmiş ağaç reçinesi gibi örnekler mevcut.