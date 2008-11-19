En eski aile ‘öldürülmüş’

Almanya’da ortaya çıkarılan 4600 yıllık bir mezarda bulunan en eski çekirdek ailenin, şiddete maruz kalarak öldürüldüğü belirlendi.



PNAS dergisinde yeralan araştırma sonucuna göre, taş devrinde yaşamış olan bu insanların kemiklerindeki kırıklar, kafataslarındaki büyük delikler, bir mücadele sırasında veya sonucunda öldüklerini gösteriyor.



Bir mezardaki kemiklerden alınan DNA örnekleri, sözkonusu mezarda bir anne, baba ve iki çocuklarının bulunduğunu ortaya koyuyor.



Kız ve erkek çocukların, anne babalarının kollarında gömüldükleri belirlendi.



Adelaide’deki Avustralya Antik DNA Merkezi’nde görevli Dr. Wolfgang Haak, mezarda ortaya çıkarılan kemikler üzerinde yapılan DNA tahlillerinde, sözkonusu kişilerin gerçekten bir ailenin bireyleri olduğunun belirlendiğini bildirdi.



Toplam olarak dört mezarda 13 iskelet bulundu. Bunların sekizi, yaşları 6 aylıktan 9 yaşına kadar değişen bebek ve çocuklar. Beş yetişkinin yaşlarının da 25’le 60 arasında değiştiği saptandı.



İki mezardaki iskeletlerin DNA’ları bozulmamıştı ve iskeletler arasında karşılaştırma yapma olanağı bulundu. Bunlardan birinde, bir çekirdek aile, diğerindeyse birbiriyle akrabalık ilişkisi saptanan üç çocuk ve bu çocuklarla ilişkisi olmayan bir kadın bulundu. Araştırmacılar bu kadının, teyze ya da üvey anne olabileceğini düşünüyor.



Ortaya çıkarılan bu taş devri insanlarının sicim ve iplerle uğraşan bir kültüre bağlı oldukları, çömleklerini bükülmüş ip desenleriyle süsledikleri ve öldükten sonra güneye bakar şekilde gömüldükleri belirtiliyor.



